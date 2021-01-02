Новый год начнется со звездопада Квадрантиды

В ночь на 3 января ожидается пик метеорного потока под названием Квадрантиды, который начался 28 декабря и будет действовать до 12 января. А в эту ночь в небе будет пролетать до 110 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе. Необычное имя звездопад получил от созвездия Стенной квадрант, правда, это созвездие в современной астрономии уже не используется.

Как сообщает пресс-служба Московского планетария, звездопад можно будет наблюдать со всей территории России. Однако зрелищу может помешать убывающая, почти полная Луна, которая будет ярко светить над юго-восточным горизонтом.

Благоприятная видимость метеорных потоков наступает, когда Луна не засвечивает небо, и радиант потока поднимается достаточно высоко над горизонтом. В 2021 году благоприятная видимость максимума только у одного из трех крупных звездопадов - у августовских Персеид, а вот Квадрантиды и Геминиды будут падать при лунном свете, отметили эксперты Московского планетария.

Чтобы все-таки рассмотреть метеорный поток, специалисты советуют обратиться в сторону северо-восточного горизонта неба, где будет располагаться радиант Квадрантид - область вылета метеоров. Он будет находиться в созвездии Волопас. Метеорный дождь лучше наблюдать после полуночи, так как радиант звездопада набирает достаточную высоту во второй половине ночи.

Кстати

Январское звездное небо считается одним из самых красивых. Высоко над южным горизонтом поднимаются созвездия Орион, Телец, Возничий. Можно наблюдать самую яркую звезду ночного неба - Сириус, знаменитые туманности: Конская Голова и Туманность Ориона, красивейшие звездные скопления Плеяды и Гиады.