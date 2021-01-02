Пользователи WhatsApp установили рекорд по количеству вызовов за один день

Пользователи WhatsApp совершили в канун Нового года более 1,4 млрд голосовых и видеозвонков, установив абсолютный рекорд по количеству вызовов за день, сообщили в компании Facebook, которая владеет мессенджером.

Звонки в WhatsApp выросли более чем на 50% по сравнению с тем же днем прошлого года. Facebook и Instagram в канун Нового года транслировали более 55 млн прямых трансляций по всему миру.

В 2020 году на фоне COVID-19 люди обратились к технологиям, чтобы, находясь дома, оставаться на связи и при этом соблюдать социальную дистанцию. В марте 2020 года первые дни пандемии вызвали всплески трафика, которые в несколько раз превзошли бы обычный канун Нового года, и это продолжалось в течение нескольких месяцев. Видеозвонки стали самой востребованной функцией. В Facebook, Instagram и WhatsApp в течение всего года наблюдался всплеск видео-чатов, и новогодняя ночь не стала исключением, говорится в пресс-релизе компании.