Новости

Более 500 пунктов сбора новогодних елей открывается в Москве 10:38
СМИ: Неизвестные подбросили свиную голову к дому Нэнси Пелоси 10:27
Фильм "Холоп" возглавил рейтинг крупнейших фильмов в прокате 2020 года 10:14
Во Франции приветствовали решение отца Бориса Джонсона подать на гражданство республики 09:59
В Москве подорожал проезд на общественном транспорте 09:43
Пользователи WhatsApp установили рекорд по количеству вызовов за один день 09:43
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернутся морозы 09:27
Пушков указал на ошибку в новогодней речи Зеленского по Крыму 09:24
"Аэрофлот" открыл продажу субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток 03:28
Захарова: США пошли вразнос с идеей собственной исключительности 00:39
Россия - Германия - онлайн-трансляция матча 1/4 финала МЧМ по хоккею 00:05
На Украине прошли шествия в честь Степана Бандеры 01.01.2021
Сменился глава столичной ГИБДД 01.01.2021
Литовский политик "лечит" коронавирус водой 01.01.2021
Задавивший фельдшера "скорой" в Подмосковье водитель признал вину 01.01.2021
Видео: мертвые скворцы наводнили римские улицы после Нового года 01.01.2021
Мясников объяснил пользу вакцинации для отказавшихся от нее 01.01.2021
МЧС передало экстренное предупреждение о гололеде в Москве 01.01.2021
Собянин: На вакцинацию от коронавируса записались около 100 тысяч москвичей 01.01.2021
В Вооруженных силах вылечились от COVID-19 более 24,3 тысячи человек 01.01.2021
СК задержал виновника смертельной аварии со скорой помощью в Подмосковье 01.01.2021
В аварии на МКАД погибли два человека 01.01.2021
Южная Корея закупила вакцину от COVID-19 на все население страны 01.01.2021
Виновник гибели фельдшера скорой помощи в Подмосковье был пьян 01.01.2021
В Британии в 4 раза увеличили интервал между дозами вакцины 01.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
02.01.2021 09:43
Рубрика: Экономика

Пользователи WhatsApp установили рекорд по количеству вызовов за один день

Текст: Татьяна Карабут

Пользователи WhatsApp совершили в канун Нового года более 1,4 млрд голосовых и видеозвонков, установив абсолютный рекорд по количеству вызовов за день, сообщили в компании Facebook, которая владеет мессенджером.

Фото: РИА Новости
Какими будут главные фишки смартфонов в 2021 году

Звонки в WhatsApp выросли более чем на 50% по сравнению с тем же днем прошлого года. Facebook и Instagram в канун Нового года транслировали более 55 млн прямых трансляций по всему миру.

В 2020 году на фоне COVID-19 люди обратились к технологиям, чтобы, находясь дома, оставаться на связи и при этом соблюдать социальную дистанцию. В марте 2020 года первые дни пандемии вызвали всплески трафика, которые в несколько раз превзошли бы обычный канун Нового года, и это продолжалось в течение нескольких месяцев. Видеозвонки стали самой востребованной функцией. В Facebook, Instagram и WhatsApp в течение всего года наблюдался всплеск видео-чатов, и новогодняя ночь не стала исключением, говорится в пресс-релизе компании.

Экономика Отрасли Связь Компании Информационные технологии Facebook

Главное сегодня

"Аэрофлот" открыл продажу субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток
Захарова: США пошли вразнос с идеей собственной исключительности
В российских школах введут уроки футбола
Малой авиации разрешили возить грузы и пассажиров
Состоятельным россиянам повысили подоходный налог
Роструд напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году
Во что лучше инвестировать в 2021 году