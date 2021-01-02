Более 500 пунктов сбора новогодних елей открывается в Москве

В столице открылись около 550 пунктов приема натуральных елей в рамках экологической акции "Елочный круговорот". Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Со 2 января по 20 февраля будем принимать елки на переработку, - рассказали в пресс-службе. - Адреса приема новогодних деревьев в этом году, как и в предыдущие, выбраны с учетом пожелания москвичей". Собирали пожелания в рамках опроса на "Активном гражданине".

В пунктах принимают елки, пихты и сосны без мишуры, игрушек и дополнительного напыления. Собранные деревья переработают в щепу, которую в дальнейшем используют на экологических дорожках в парках города, а также в центре пункта передержки животных.

Напомним, в 2020 году было организовано 416 пунктов приема елок. А первая акция прошла в 2016 году, когда открылся всего один пункт в Битцевском лесопарке.

Адреса пунктов приема можно посмотреть на data.mos.ru в разделе "Пункты приема на утилизацию деревьев по программе "Елочный круговорот".