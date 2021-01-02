В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернутся морозы

Зимняя погода с морозом вернется в Москву уже начиная с 4 января, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на следующей неделе температура днем будет опускаться до 8 градусов мороза, а ночью - до 10 градусов.

"В понедельник, 4 января, будет уже достаточно уверенное понижение температуры - ночью будет минус 2 - минус 7, днем - 0 - минус 5, то есть положительных температур уже не будет. Юго-восточные ветры будут приносить прохладную погоду", - уточнил он.

Потом температура продолжит снижаться. Во вторник, 5 января, ожидается 9-4 градуса мороза ночью, днем - 7-2 градуса мороза, в среду и четверг - ночью 10-5 градусов мороза, днем - 8-3 градуса мороза.