В Ивановской области автобус с пассажирами вылетел в кювет

В Ивановской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД по региону Владислава Радостина, в Родниковском районе перевернулся ПАЗ, в котором находились 20 человек.

В результате аварии погибла одна женщина. Также пострадали 10 человек, им оказывается медицинская помощь. На месте ЧП работают экстренные службы и полиция.

По информации МВД, водитель автобуса пытался обогнать ехавший впереди автомобиль, но потерял управление. В итоге ПАЗ вылетел в кювет и перевернулся.

- По уточненным данным, среди пострадавших есть как минимум один ребенок, - добавили в полиции.