В Москве пройдет новогоднее семейное ралли

Новости

Путин подписал указ о праздновании 100-летия Московской филармонии 20:52
МВД: Дроганов осенью сам ушел поста начальника столичной ГИБДД 20:52
Путин назначил главу делегации на переговорах по Каспию 20:43
Биткоин установил рекорд роста стоимости за день 20:40
В ДНР ответили Зеленскому на его новогоднее поздравление 20:37
Россия - Германия - онлайн-трансляция матча 1/4 финала МЧМ по хоккею 20:00
Роберт Левандовский и Ига Свентек - лучшие спортсмены Европы 2020 года 19:43
Британцев попросили не выходить из дома без уважительных причин 19:34
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ против немцев 19:25
В Индии заявили, что впервые в мире выделили "британский" штамм COVID-19 18:53
В московском метро пассажир упал на рельсы 18:22
Во Франции ввели регистрацию новых велосипедов 17:42
Что нового ожидает гостей в Брестской крепости 17:22
Участники новогодней вечеринки прострелили 4 самолета в аэропорту Бейрута 17:03
Заболевшая COVID-19 Алиса Фрейндлих находится в стабильном состоянии 17:00
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал медиков героями минувшего года 16:18
Стоимость биткоина установила новый исторический рекорд 16:10
В Южной Корее раскритиковали ролик минздрава, призванный подбодрить граждан 15:54
В РПЦ посоветовали пожилым верующим не посещать храмы на Рождество 15:45
Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Коренева 15:10
"Спартак" показал скриншот "переписки" с Месси 15:08
Четыре японских губернатора призвали правительство ввести режим ЧС 14:42
СМИ: Власти КНДР намерены улучшить отношения с США при Байдене 14:33
AstraZeneca будет поставлять в Британию 2 млн доз вакцины COVID-19 в неделю 14:27
Андрей Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" "извращением" 14:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
02.01.2021 19:57
Рубрика: Спорт

В Москве пройдет новогоднее семейное ралли

Текст: Ирина Огилько

В столице и Подмосковье пройдет новогоднее семейное авторалли "Батя". Оно стартует около Музея Победы 4 января. Об этом "РГ" рассказал организатор ралли Дмитрий Березин.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Афиша "РГ": Что предлагают концертные залы Москвы и Петербурга на праздники

Как сообщил "РГ" Березин, участвовать в ралли будет 65 экипажей, состоящих из семей с детьми. Причем дети старше 12 лет смогут быть штурманами и выступать в отдельной призовой категории. Судейскую команду возглавит чемпион ДОСААФ России по ралли, мастер спорта Сергей Ушанов.

Участникам нужно преодолеть 100-километровый маршрут за 4 часа. Маршрут разбит на несколько участков, один из них - слалом, который необходимо проехать по схеме "2021".

"Для каждого отрезка пути обозначено точное время преодоления дистанции. В дорожной книге указываются только ориентиры поворотов и расстояния между ними, карты нет, - говорит Березин. - Среди команд есть и те, кто уже принимал участие в предыдущие годы, однако, мы попросили некоторых стать резервом, уступив новичкам. Самое интересное, что заявки мы начали собрать 15 декабря, а через сутки нужное количество заявок было собрано. Такого ажиотажа не ожидали, люди соскучились по мероприятиям".

Как отмечает организатор, места расположения судейских пунктов участникам неизвестны. Основное условие - неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, за этим будет следить, в том числе, и жюри. Финиш запланирован в ближайшем Подмосковье на одном из рыболовных хозяйств.

В регионах Спорт Виды спорта Автомото Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В ВОЗ оценили действия российских медиков в пандемию как образцовые
Заработал сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса
На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V"
Россия в 2020 году снизила добычу нефти до минимума за десять лет
Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса
"Спартак" признали лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов
Опубликован календарь РПЛ на первые четыре тура в 2021 году