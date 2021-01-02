В Москве пройдет новогоднее семейное ралли

В столице и Подмосковье пройдет новогоднее семейное авторалли "Батя". Оно стартует около Музея Победы 4 января. Об этом "РГ" рассказал организатор ралли Дмитрий Березин.

Как сообщил "РГ" Березин, участвовать в ралли будет 65 экипажей, состоящих из семей с детьми. Причем дети старше 12 лет смогут быть штурманами и выступать в отдельной призовой категории. Судейскую команду возглавит чемпион ДОСААФ России по ралли, мастер спорта Сергей Ушанов.

Участникам нужно преодолеть 100-километровый маршрут за 4 часа. Маршрут разбит на несколько участков, один из них - слалом, который необходимо проехать по схеме "2021".

"Для каждого отрезка пути обозначено точное время преодоления дистанции. В дорожной книге указываются только ориентиры поворотов и расстояния между ними, карты нет, - говорит Березин. - Среди команд есть и те, кто уже принимал участие в предыдущие годы, однако, мы попросили некоторых стать резервом, уступив новичкам. Самое интересное, что заявки мы начали собрать 15 декабря, а через сутки нужное количество заявок было собрано. Такого ажиотажа не ожидали, люди соскучились по мероприятиям".

Как отмечает организатор, места расположения судейских пунктов участникам неизвестны. Основное условие - неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, за этим будет следить, в том числе, и жюри. Финиш запланирован в ближайшем Подмосковье на одном из рыболовных хозяйств.