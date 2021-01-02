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02.01.2021 07:14
Рубрика: Происшествия

В Чите госпитализировали запертого в гараже отчимом в мороз малыша

Текст: Инесса Доценко

Следственный отдел по Центральному району Читы СУ СКР по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Читы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотреннного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

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Как сообщается на сайте управления, "в ночь на 28 декабря 2020 года подозреваемый, находясь дома со своим четырехлетним пасынком, из-за небольшой провинности избил мальчика, а затем запер его в неотапливаемом гараже".

Несколько часов малыш, одетый только в легкое трико и футболку, босой, провел взаперти.

В правоохранительные органы об этом сообщила мать ребенка. Мальчика госпитализировали с обморожением рук и ног, а также телесными повреждениями.

Следователи задержали подозреваемого на 48 часов, ему предъявлено обвинение, он допрошен. Сегодня следователи намерены ходатайствовать в суде об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Раньше он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

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