В Чите госпитализировали запертого в гараже отчимом в мороз малыша

Следственный отдел по Центральному району Читы СУ СКР по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Читы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотреннного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Как сообщается на сайте управления, "в ночь на 28 декабря 2020 года подозреваемый, находясь дома со своим четырехлетним пасынком, из-за небольшой провинности избил мальчика, а затем запер его в неотапливаемом гараже".

Несколько часов малыш, одетый только в легкое трико и футболку, босой, провел взаперти.

В правоохранительные органы об этом сообщила мать ребенка. Мальчика госпитализировали с обморожением рук и ног, а также телесными повреждениями.

Следователи задержали подозреваемого на 48 часов, ему предъявлено обвинение, он допрошен. Сегодня следователи намерены ходатайствовать в суде об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Раньше он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.