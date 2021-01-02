В КБР два человека погибли в ДТП со "скорой"

Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на 420-м километре трассы "Кавказ" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, недалеко от села Куба-Таба. Как сообщили в МВД по республике, погибли два человека.

- Столкнулись Volkswagen Polo и автомобиль "скорой". Везли в больницу роженицу на позднем сроке беременности. По предварительной информации, водитель легковушки из-за тумана выехал на встречную полосу, - отметили в МВД по КБР.

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте ДТП. В машине "скорой помощи" находились водитель, фельдшер, беременная женщина и ее сопровождающий - они доставлены в больницу.