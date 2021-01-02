Космонавты рассказали, зачем им в полете шпроты в банке

Как празднуют в космических далях самый сказочный праздник на нашей планете, космонавты рассказали корреспонденту "Российской газеты".

Олег Котов - 100-й космонавт России, Герой России - трижды побывал в космосе. И так получилось, что во время двух полетов встречал Новый год. А ученый-биолог, Герой России Сергей Рязанский в космосе был дважды по несколько месяцев. И тоже отмечал там Новый год. Во время одного полета они были вместе.

Без шампанского, но с тортом

Елку на орбите подвешивают к потолку. Фото: из архива Олега Котова.

Интересно, а какая елка была у вас в космосе? И была ли?

Олег Котов: Елка - обязательна. Она есть на станции, и ей много лет. Обычно подвешивается к потолку (но в невесомости пол и потолок - понятия условные). Развешивают украшения-растяжки. Всё - как на Земле. Включаем новогоднюю музыку. Становится празднично и уютно. Почти как дома.

Сергей Рязанский: Елка на станции искусственная.

Стол праздничный тоже накрываете? С шампанским?

Сергей Рязанский: Шампанского, разумеется, у нас нет. А само празднование зависит от состава экспедиции.

Мы собираемся за столом: каждый вытаскивает какие-то припасенные вкусняшки из контейнеров с едой. Дарим друг другу маленькие подарки, тоже припасенные заранее. Глобальных посиделок нет, но в этот день нам дается больше времени на переговоры с семьями.

Олег Котов: К штатному меню добавляются вкусняшки из дополнительных укладок и бонусных контейнеров. В них та еда, которую особо любит конкретный космонавт, она может быть самой обычной, фабричного производства, например, шпроты в банке.

К столу подается самодельный торт на основе кекса. Добавляем к кексу желе, ореховую пасту, джем, бельгийские вафли: все сладенькое идет в ход. Получается импровизированный торт, выполненный в единственном экземпляре!

Четыре праздничных дня за полгода

Олег Котов вместе с Максимом Сураевым, Джефом Уилисом, Соичи Ногучи и Тимоти Кремером встречает в космосе 2010 год. Фото: из архива Олега Котова.

А какие подарки вы дарите друг другу?

Олег Котов: Еще до полета мы приобретаем маленькие подарки. Это всегда что-то символическое или съедобное. Конфеты, крошечные игрушки. Потому что с возвращением предметов из космоса на Землю - огромная проблема. Дарить значимые подарки нет смысла.

Специалисты из группы поддержки тоже готовятся заранее: и ближайшим грузовым кораблем на МКС доставляются специальные укладки с контейнерами, на которых написано: вскрыть 31 декабря. Можешь вскрыть и раньше, но зачем портить ощущение праздника?

На орбите тоже есть длинные новогодние выходные?

Олег Котов: И 31декабря, и 1 января могут быть рабочими днями. Это на усмотрение экипажа. Каждый экипаж имеет право выбрать четыре праздничных дня на полгода (два выбирают американцы, два - россияне).

Жизнь по Гринвичу

Японский космонавт Соити Ногучи тоже встречал Новый год на орбите. Фото: из архива Олега Котова.

Говорят, на станции вы несколько раз встречаете Новый год.

Сергей Рязанский: На орбите жизнь протекает по Гринвичу. Но поскольку во время моего первого полета, который пришелся на зимнее время, на станции был космонавт из Страны восходящего солнца, то праздновали сначала по японскому времени, потом - по московскому.

И католическое Рождество тоже отмечаете?

Сергей Рязанский: Да, западное Рождество, 25 декабря, также отмечаем, если на МКС есть американцы и европейцы. Мы присоединяемся: праздник коллег - наш праздник.

Дни рождения тоже отмечаем. Маленькие сюрпризы коллегам-космонавтам готовим еще на Земле. Дополнительно на грузовом корабле доставляются подарки от родных.

Олег Котов: В Новый год еще обязательно поздравляем дежурную смену Центра управления полетами. Причем поздравляем все ЦУПы - от Японии до Хьюстона. Они нас поздравляют.

Олег, ходят легенды, что во время второго полета вы прибыли на станцию с елкой в руках. Это правда?

Олег Котов: Да. Мы прилетели за несколько суток до католического Рождества, и просто не могли прибыть с пустыми руками. Взяли с Земли детали нарядов сказочных персонажей: эльфа, гнома, Санта-Клауса.

Космонавты, находящиеся на борту МКС, ничего об этом не знали! И теперь представьте себе: открывается люк и на станцию влетает сказочная компания с елкой и мешком подарков! Получилось так, что мы и сами себе новогодние подарки доставили.

Расскажите еще о знаменитой "карете скорой помощи", на которой вы оба прибыли на МКС? Это тоже был экспромт?

Олег Котов: Еще какой! Это был мой третий полет. И летел на МКС с Сергеем Рязанским. Я врач, окончил Военно-медицинскую академию. Сергей - биолог.

Из троих космонавтов двое имели отношение к медицине и биологии! Надели медицинские шапочки, маски, взяли в руки чемоданчик с красным крестом, а на корабль еще и эмблему скорой помощи приклеили. Получилась космическая скорая помощь!

16 закатов и восходов

Сергей Рязанский: В космосе нам снится дом, а дома - космос. Фото: из архива Сергея Рязанского.

Сергей, о чем вы мечтаете на орбите?

Сергей Рязанский: Мечтаем о самом простом: возможности сходить в душ. Полгода обтираться влажными полотенцами - не самое большое удовольствие. Но даже к этому привыкаешь.

А по самому большому счету, не хватает обычного человеческого общения, простых удовольствий, к которым мы привыкли на Земле и не замечаем, как это здорово. Например, гулять по лесу, встречаться с друзьями. Я беру в полет снимки родных и друзей. И на орбите фотографирую эти изображения на фоне Земли. Вернувшись домой, дарю в благодарность за поддержку, что они как бы были со мной и в космосе.

Что вам снится там - так далеко от дома?

Сергей Рязанский: Со снами интересно: наш мозг так устроен, что часто снится именно то, чего нам не хватает.

Поэтому в космосе снится обычная земная жизнь: толчея в метро, слякоть на улице, пробки на магистрали. А когда возвращаешься на Землю, начинает сниться полет, корабль, невесомость, станция. Начинаешь скучать по космосу.

Космос - это романтично?

Сергей Рязанский: Космос и романтика - нерасторжимы. Невозможно быть космонавтом-прагматиком. Прагматики не идут в космонавты.

Попадая на МКС, понимаешь, что наша Земля - удивительная планета. Насколько она красива и разнообразна! Невольно хочется запечатлеть эту красоту. Я не очень люблю фотографировать, но все равно привез с первого полета 65 тысяч фотографий, со второго - 250 тысяч!

А вы знаете, сколько восходов и закатов Солнца видит космонавт на МКС? В сутки - 16 закатов и 16 восходов. И еще восходы и закаты Луны, которые в принципе невозможно наблюдать с Земли. А северное сияние из космоса! А грозы! Кстати, над Землей одновременно разверзаются примерно полторы тысячи гроз, со средней интенсивностью - 100 молний в секунду.

О чем вы чаще всего думаете, когда видите нашу Землю со стороны?

Сергей Рязанский: Из космоса не видишь государственных границ. Это одна потрясающая планета. А границы - существуют только в наших головах.

И видишь, что хорошего сделал человек на планете, что плохого. Создание орошаемых полей в пустынях - это потрясающе! Тотальная вырубка леса, лесные пожары - страшно. Они могут быть настолько огромными, что огонь виден невооруженным глазом.

И хочется призвать всех землян: "Давайте беречь нашу планету!"