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02.01.2021 11:42
Рубрика: Общество

Умер драматург и сценарист Олег Данилов

Текст: Светлана Цыганкова

На 72-м году жизни умер известный сценарист и драматург Олег Данилов. Об этом на своей странице в соцсети сообщил российский режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан.

Он отметил, что Олег Данилов был автором сценариев всех его фильмов. "Сложно принять и осознать эту потерю", - написал Астрахан.

Олег Данилов родился 26 октября 1949 года в Ленинграде. Учился в кораблестроительном институте. Но свое призвание нашел в театре и кино, для которых писал пьесы и сценарии. Он является автором сценариев фильма "Ты у меня одна", сериала "Зал ожидания" и многих других.

О причинах смерти и времени похорон пока ничего не известно.

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