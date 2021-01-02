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02.01.2021 21:00
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти обнаружили тело предпринимателя

В Выборгском районе обнаружили мертвого мужчину. Правоохранители Ленинградской области начали расследование убийства, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В Петербурге объявлен приговор еще одному убийце-расчленителю

- У поселка Симагино найдено тело предпринимателя с огнестрельным ранением. Под телом находилась граната без чеки во взведенном состоянии. Ее обезвредили, - рассказал собеседник.

По предварительной информации, до своей гибели бизнесмен устроил стрельбу по строительной технике, а затем кинул в нее гранату, которая взорвалась.

На месте также найдены автомобиль погибшего, автомат Калашникова, охотничье ружье и патроны.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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