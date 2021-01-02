В Ленобласти обнаружили тело предпринимателя

В Выборгском районе обнаружили мертвого мужчину. Правоохранители Ленинградской области начали расследование убийства, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

- У поселка Симагино найдено тело предпринимателя с огнестрельным ранением. Под телом находилась граната без чеки во взведенном состоянии. Ее обезвредили, - рассказал собеседник.

По предварительной информации, до своей гибели бизнесмен устроил стрельбу по строительной технике, а затем кинул в нее гранату, которая взорвалась.

На месте также найдены автомобиль погибшего, автомат Калашникова, охотничье ружье и патроны.