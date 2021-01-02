Умер актер из сериала "Доктор Кто" Марк Иден

Умер 92-летний британский актер Марк Иден, известный миллионам поклонников каноничного научно-фантастического сериала "Доктор Кто", сообщает британская газета The Sun.

Марк Иден сыграл роль Марко Поло в одноименной четвертой серии, состоявшей из семи эпизодов, вышедших в 1964 году. Эти эпизоды привлекают особое внимание любителей "докторианы" в силу того, что они были утеряны в ходе беспощадной "большой чистки" архивов BBC. Впрочем, сохранившиеся разрозненные материалы были впоследствии собраны воедино и подверглись реконструкции.

Иден также сыграл роль Алана Брэдли в еще одном легендарном телепроекте британского телевидения, "Улице коронации" (Coronation Street), чье существование на экране насчитывает несколько десятилетий. На съемках он познакомился со своей будущей женой Сью Николлс, которая воплотила образ Одри Робертс в том же сериале.

We are all hugely saddened to hear that Mark Eden passed away peacefully, in hospital, earlier today.



Our love and thoughts go out to Sue and their family and friends at this time. pic.twitter.com/UvWVBtuOpj — Coronation Street (@itvcorrie) January 1, 2021

В официальном сообщении о кончине актера было сказано, что он Марк Иден скончался в больнице, где находился с ноября. В течение последнего времени он сражался с болезнью Альцгеймера.