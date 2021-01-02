Умер исполнитель главной роли в фильме "Человек-амфибия" Владимир Коренев

Не стало народного артиста России Владимира Коренева, сыгравшего главную роль в фильме "Человек-амфибия". Причиной смерти актера стал коронавирус.

Об уходе из жизни Владимира Коренева сообщила его дочь Ирина Коренева.

"Умер, да. Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом", приводит слова собеседницы "Интерфакс".

Артисту было 80 лет.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 в Севастополе. На последнем курсе ГИТИСа получил главную роль в фильме Владимира Чеботарева "Человек-амфибия", которая впоследствии и принесла ему широкую известность. Также известен по ролям в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад" и других. Зрителям также знаком по множеству театральных работ.