В Южной Корее раскритиковали ролик минздрава, призванный подбодрить граждан

Видеоролик, который был сделан министерством здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи, который должен был подбодрить измученных ограничительными мерами корейцев, наоборот спровоцировал скандал и критику в отношении правительства. Ведомство уже дважды извинилось и удалило видеоматериал.

Ставший скандальным ролик был размещен на аккаунтах ведомства в YouTube и Facebook. На видео представлена семья - от молодежи до пожилых людей, которые танцуют под музыку и поют, при этом призывая соблюдать правила социального дистанцирования. Периодически все это сопровождается словами: "Победим вместе коронавирус! Вирус - уходи!" Вся атмосфера ролика - музыка, танцы и прочая - веселая, стилизована под современные популярные танцы. В общем все сделано так, чтобы подбодрить корейцев, а заодно напомнить о правилах.

Однако в первые же сутки после размещения на ролик обрушился шквал критики. Недовольных возмутили два основных момента. Во-первых, в настоящий момент в стране запрещены встречи от пяти и более человек, тогда как на ролике сразу шестеро. Во-вторых, эти танцы, если их попытаются повторить другие, могут спровоцировать шум и неудобство для соседей.

Минздрав Кореи в частности и правительство страны вообще обвинили в непрофессионализме, "отрыве от народа" и прочих грехах. Критики, коих нашлось немало, вспомнили и прочие огрехи руководства страны, начиная с увеличения цен на недвижимость до опоздания с подписанием контрактов на закупку вакцины от коронавируса.

Ведомство отреагировало достаточно быстро. За сутки его официальные представители дважды принесли публичные извинения, признав, что не учли "всех моментов", а сам ролик удалили. Это, однако, не особо помогло: критика продолжается до сих пор, а скандал стал одной из главных новостей южнокорейских СМИ.

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал реакцию критиков чрезмерной. Возможно, что какие-то ошибки в ролике и есть, но ограничения "не более четырех" не распространяются на тех, кто живет вместе в одной квартире, а потому нарушения как такового не было. Кроме того, не обязательно прыгать "как слонам", чтобы в квартире ниже люстры качались. В этой связи, как констатируют некоторые корейцы, "вирус нас измотал, сделав чрезмерно нервными".