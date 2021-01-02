В Южной Корее ввели запрет на собрания пяти и более человек

На этом фоне в стране было заявлено о продлении мер социального дистанцирования еще на две недели. Действовавший только в столичном регионе запрет на собрания от пяти и более человек распространен теперь на всю территорию республики.
В последние дни угроза проникновения в страну "британского" штамма COVID-19 стала одним из главных вызовов для властей Южной Кореи, которые пытаются обуздать "третью волну" коронавируса в стране. В субботу было заявлено, что среди новых зараженных подтверждено наличие "британского" штамма еще у шести человек, доведя общую численность выявленных носителей более заразной модификации COVID-19 в Южной Корее до десяти. Из них девять въехали из Великобритании, а один прибыл из ЮАР с пересадкой в ОАЭ.
Если с девятью случаями все более-менее понятно - их всех выявили по прилету в страну, они находились на домашнем карантине, не контактируя с окружающими, - то сильное беспокойство вызвал случай с десятым человеком. Он прибыл из Великобритании в ноябре прошлого года, отбыл положенный карантин, но 27 декабря у него был диагностирован коронавирус именно в виде "британского" штамма. Он успел посетить несколько общественных мест: магазины, парикмахерскую и прочее, вступив в контакт с другими людьми. У контактировавших с ним лиц COVID-19 пока не выявлен, но, получается, что он сам заразился уже где-то в Корее.
Это крайне беспокоит власти Южной Кореи, которые пытаются сдержать "третью волну" COVID-19. В связи с появлением "британского" штамма до 7 января прекращено прямое воздушное сообщение с Великобританией. С 8 января все иностранцы, прибывающие в Корею, обязаны будут предъявлять справку об отсутствии коронавируса.
Однако корейские независимые эксперты предупреждают, что появление новых зараженных "британским" штаммом в Корее практически неизбежно. "Сейчас у нас в стране выявлено лишь десять случаев "британского" штамма. Но я думаю, что этих случаев куда больше… Эта модификация коронавируса уже месяц гуляет по Великобритании и распространилась в другие страны", - отметила врач клиники Идэ-Моктон в Сеуле Чхон Ын Ми. Она пояснила, что с новым штаммом могут прибывать из любых стран, а не только из Великобритании.
Власти же Кореи сейчас пытаются решить практически нерешаемую задачу - остановить коронавирус и не навредить местной экономике из-за неизбежных мер социального дистанцирования. Было заявлено о продлении мер "уровня 2,5" (предпоследний по жесткости) еще на две недели. При этом в чем-то меры ужесточены, а в чем-то, наоборот, ослаблены.
Так, действовавший только на территории столичного региона (города Сеул, Инхчон и провинция Кенги) запрет на проведение встреч от пяти и более человек теперь сделан обязательным для всей территории Республики Корея. Ранее в провинции ограничения "не более четырех" были рекомендацией.
С другой стороны, в столичном регионе в ограниченном режиме возобновляют работу частные учебные курсы и горнолыжные курорты, которые недавно были закрыты. Теперь работа возможна при условии, что курорты действуют лишь до 21.00 и одновременно присутствуют не более трети максимально возможного количества посетителей. Частные учебные курсы, которые сильно востребованы в период нынешних зимних каникул среди студентов и школьников, тоже могут работать, но при условии, что в классе находится одновременно не более девяти человек.
Согласно данным властей на полночь 2 января, за прошедшие сутки в Южной Корее зарегистрировано 824 новых зараженных COVID-19, скончались 25 человек и выздоровели 625. Количество новых зараженных, которое держалось на уровне 900-1100 человек в сутки, несколько снизилось, но, как считают специалисты, это объясняется фактором выходных, когда в целом делается меньше тестов на коронавирус, чем в будни.