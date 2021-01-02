В Южной Корее ввели запрет на собрания пяти и более человек

Количество зараженных "британским" штаммом COVID-19 в Южной Корее достигло десяти человек, один из которых успел посетить несколько общественных мест. Эксперты предупреждают, что количество инфицированных этим новым, более заразным штаммом, скорее всего, будет расти, что серьезно беспокоит власти.

На этом фоне в стране было заявлено о продлении мер социального дистанцирования еще на две недели. Действовавший только в столичном регионе запрет на собрания от пяти и более человек распространен теперь на всю территорию республики.

В последние дни угроза проникновения в страну "британского" штамма COVID-19 стала одним из главных вызовов для властей Южной Кореи, которые пытаются обуздать "третью волну" коронавируса в стране. В субботу было заявлено, что среди новых зараженных подтверждено наличие "британского" штамма еще у шести человек, доведя общую численность выявленных носителей более заразной модификации COVID-19 в Южной Корее до десяти. Из них девять въехали из Великобритании, а один прибыл из ЮАР с пересадкой в ОАЭ.

Если с девятью случаями все более-менее понятно - их всех выявили по прилету в страну, они находились на домашнем карантине, не контактируя с окружающими, - то сильное беспокойство вызвал случай с десятым человеком. Он прибыл из Великобритании в ноябре прошлого года, отбыл положенный карантин, но 27 декабря у него был диагностирован коронавирус именно в виде "британского" штамма. Он успел посетить несколько общественных мест: магазины, парикмахерскую и прочее, вступив в контакт с другими людьми. У контактировавших с ним лиц COVID-19 пока не выявлен, но, получается, что он сам заразился уже где-то в Корее.

Это крайне беспокоит власти Южной Кореи, которые пытаются сдержать "третью волну" COVID-19. В связи с появлением "британского" штамма до 7 января прекращено прямое воздушное сообщение с Великобританией. С 8 января все иностранцы, прибывающие в Корею, обязаны будут предъявлять справку об отсутствии коронавируса.

Однако корейские независимые эксперты предупреждают, что появление новых зараженных "британским" штаммом в Корее практически неизбежно. "Сейчас у нас в стране выявлено лишь десять случаев "британского" штамма. Но я думаю, что этих случаев куда больше… Эта модификация коронавируса уже месяц гуляет по Великобритании и распространилась в другие страны", - отметила врач клиники Идэ-Моктон в Сеуле Чхон Ын Ми. Она пояснила, что с новым штаммом могут прибывать из любых стран, а не только из Великобритании.

Власти же Кореи сейчас пытаются решить практически нерешаемую задачу - остановить коронавирус и не навредить местной экономике из-за неизбежных мер социального дистанцирования. Было заявлено о продлении мер "уровня 2,5" (предпоследний по жесткости) еще на две недели. При этом в чем-то меры ужесточены, а в чем-то, наоборот, ослаблены.

Так, действовавший только на территории столичного региона (города Сеул, Инхчон и провинция Кенги) запрет на проведение встреч от пяти и более человек теперь сделан обязательным для всей территории Республики Корея. Ранее в провинции ограничения "не более четырех" были рекомендацией.

С другой стороны, в столичном регионе в ограниченном режиме возобновляют работу частные учебные курсы и горнолыжные курорты, которые недавно были закрыты. Теперь работа возможна при условии, что курорты действуют лишь до 21.00 и одновременно присутствуют не более трети максимально возможного количества посетителей. Частные учебные курсы, которые сильно востребованы в период нынешних зимних каникул среди студентов и школьников, тоже могут работать, но при условии, что в классе находится одновременно не более девяти человек.

Согласно данным властей на полночь 2 января, за прошедшие сутки в Южной Корее зарегистрировано 824 новых зараженных COVID-19, скончались 25 человек и выздоровели 625. Количество новых зараженных, которое держалось на уровне 900-1100 человек в сутки, несколько снизилось, но, как считают специалисты, это объясняется фактором выходных, когда в целом делается меньше тестов на коронавирус, чем в будни.