В Киргизии предотвратили теракт в войсковой части. Как сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) республики, операция была проведена совместно со спецслужбами одной из стран Центральной Азии. По информации ведомства, был арестован член международной террористической организации.

"Установлено, что задержанный является членом МТО и по заданию главарей должен был изготовить самодельное взрывное устройство для совершения террористического акта в одной из войсковых частей области Ошской области", - говорится в официальном сообщении ГКНБ.

В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружены и изъяты комплект камуфлированной формы, разгрузочный жилет, военная обувь, бинокль, складной нож и листовки на иностранном языке.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье 239 Уголовного Кодекса КР "Акт терроризма".