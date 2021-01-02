Василий Лановой и Ирина Купченко заболели коронавирусом

Народный артист СССР Василий Лановой заразился коронавирусом и будет госпитализирован, об этом сообщила его супруга Ирина Купченко. Тест на вирус самой актрисы тоже положительный, она планирует лечиться дома.

Как рассказала Ирина Купченко, ее супруг 31 декабря сдал тест на антитела, их у него оказалось большое количество. Анализ ПЦР сделали для верности дважды - оба раза он результат оказался положительным.

- Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст, решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья, - рассказала Купченко ТАСС.

Сама актриса будет лечиться дома. Все ближайшие спектакли с участием артистов в Театре им. Е. Б. Вахтангова пока будут заменены.