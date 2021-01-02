В Париже прокомментировали громкую новость с Альбиона, где отец британского премьера Бориса Джонсона собрался стать гражданином Франции и таким образом сохранить гражданство Евросоюза после "брекзита". Как сообщает Associated Press, французские власти "приветствовали решение" 80-летнего Стэнли Джонсона и собираются как можно скорее рассмотреть его заявку.

Накануне Джонсон-старший, который в свое время работал евродепутатом, дал радиостанции RTL интервью подчеркнуто на французском языке. Отец премьера Британии заявил, что у него нет цели "стать французом", поскольку он и так им является, ведь его мать и бабушка родились в Пятой республике. Примечательно, что отношение Стэнли Джонсона к "брекзиту" было непоследовательным. На референдуме 2016 года он голосовал против выхода Британии из ЕС, однако позже заявлял, что передумал.

Вообще с его стороны за этот год было немало жестов, обернувшихся конфузом для действующего премьер-министра. Так, еще в марте Стэнли сообщил, что не собирается слушать своего сына и намерен как можно скорее отправиться в паб, игнорируя рекомендации правительства по борьбе с "короной". А еще Джонсон-старший в обход официального протокола встречался с послом КНР в Лондоне, о чем узнали журналисты.