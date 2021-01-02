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02.01.2021 11:31
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 26 301 случай COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в 84 регионах России подтвержден 26 301 случай заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией. Среди них - 14,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам следующее:
  • 1 Москва 5452
  • 2 Санкт-Петербург 3742
  • 3 Московская область 1564
  • 4 Нижегородская область 499
  • 5 Свердловская область 409
  • 6 Ростовская область 394
  • 7 Воронежская область 391
  • 8 Республика Карелия 361
  • 9 Архангельская область 341
  • 10 Хабаровский край 337
  • 11 Пермский край 323
  • 12 Красноярский край 323
  • 13 Вологодская область 317
  • 14 Челябинская область 301
  • 15 Самарская область 300
  • 16 Республика Крым 280
  • 17 Ульяновская область 273
  • 18 Иркутская область 271
  • 19 Псковская область 270
  • 20 Волгоградская область 268
  • 21 Саратовская область 265
  • 22 Мурманская область 255
  • 23 Омская область 255
  • 24 Республика Коми 250
  • 25 Ставропольский край 245
  • 26 Кировская область 241
  • 27 Забайкальский край 240
  • 28 Приморский край 236
  • 29 Тверская область 230
  • 30 Ханты-Мансийский автономный округ 226
  • 31 Ленинградская область 223
  • 32 Удмуртская Республика 219
  • 33 Новгородская область 210
  • 34 Алтайский край 210
  • 35 Калининградская область 208
  • 36 Брянская область 201
  • 37 Пензенская область 201
  • 38 Тульская область 201
  • 39 Белгородская область 194
  • 40 Ярославская область 193
  • 41 Ивановская область 189
  • 42 Краснодарский край 186
  • 43 Республика Бурятия 182
  • 44 Оренбургская область 182
  • 45 Республика Саха (Якутия) 175
  • 46 Астраханская область 174
  • 47 Курская область 174
  • 48 Владимирская область 174
  • 49 Орловская область 172
  • 50 Калужская область 170
  • 51 Республика Башкортостан 169
  • 52 Ямало-Ненецкий автономный округ 168
  • 53 Липецкая область 165
  • 54 Томская область 163
  • 55 Смоленская область 161
  • 56 Тамбовская область 161
  • 57 Республика Дагестан 159
  • 58 Тюменская область 155
  • 59 Новосибирская область 154
  • 60 Сахалинская область 142
  • 61 Кемеровская область 137
  • 62 Амурская область 136
  • 63 Рязанская область 135
  • 64 Республика Хакасия 115
  • 65 Чеченская Республика 112
  • 66 Республика Чувашия 110
  • 67 Курганская область 106
  • 68 Республика Калмыкия 103
  • 69 Кабардино-Балкарская Республика 100
  • 70 Костромская область 99
  • 71 Республика Мордовия 88
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 87
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 87
  • 74 Республика Татарстан 85
  • 75 Севастополь 83
  • 76 Республика Адыгея 81
  • 77 Камчатский край 76
  • 78 Республика Ингушетия 75
  • 79 Республика Алтай 71
  • 80 Республика Марий Эл 50
  • 81 Магаданская область 37
  • 82 Еврейская автономная область 14
  • 83 Республика Тыва 13
  • 84 Ненецкий автономный округ 7

Всего с начала пандемии нарастающим итогом зарегистрировано 3 212 637 случаев коронавирусной инфекции.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,1%
  • 3. Еврейская автономная область 0,4%
Подтверждено 447 летальных случая:
  1. Москва - 76
  2. Санкт-Петербург - 76
  3. Свердловская область - 17
  4. Краснодарский край - 15
  5. Нижегородская область - 15
  6. Красноярский край - 15
  7. Московская область - 14
  8. Иркутская область - 12
  9. Республика Чувашия - 11
  10. Пермский край - 11
  11. Самарская область - 11
  12. Алтайский край - 10
  13. Ростовская область - 9
  14. Новосибирская область - 9
  15. Владимирская область - 8
  16. Воронежская область - 8
  17. Омская область - 8
  18. Тульская область - 7
  19. Республика Крым - 7
  20. Ставропольский край - 7
  21. Ленинградская область - 6
  22. Волгоградская область - 6
  23. Ярославская область - 5
  24. Республика Дагестан - 5
  25. Челябинская область - 5
  26. Республика Хакасия - 5
  27. Белгородская область - 4
  28. Смоленская область - 4
  29. Мурманская область - 4
  30. Астраханская область - 4
  31. Удмуртская Республика - 4
  32. Оренбургская область - 4
  33. Республика Бурятия - 4
  34. Приморский край - 4
  35. Орловская область - 3
  36. Рязанская область - 3
  37. Республика Карелия - 3
  38. Севастополь - 3
  39. Республика Татарстан - 3
  40. Ивановская область - 2
  41. Липецкая область - 2
  42. Тамбовская область - 2
  43. Пензенская область - 2
  44. Саратовская область - 2
  45. Ханты-Мансийский автономный округ - 2
  46. Кемеровская область - 2
  47. Республика Саха (Якутия) - 2
  48. Костромская область - 1
  49. Курская область - 1
  50. Республика Коми - 1
  51. Республика Адыгея - 1
  52. Кировская область - 1
  53. Ямало-Ненецкий автономный округ - 1

С начала пандемии от коронавируса умерло 58 002 человек.

Выписано по выздоровлению 18 897 человека:
  1. Москва - 6107
  2. Московская область - 1155
  3. Санкт-Петербург - 945
  4. Нижегородская область - 453
  5. Свердловская область - 411
  6. Ростовская область - 408
  7. Красноярский край - 390
  8. Республика Коми - 357
  9. Архангельская область - 354
  10. Вологодская область - 345
  11. Республика Карелия - 320
  12. Кировская область - 286
  13. Самарская область - 263
  14. Волгоградская область - 254
  15. Саратовская область - 217
  16. Иркутская область - 214
  17. Хабаровский край - 205
  18. Удмуртская Республика - 202
  19. Ямало-Ненецкий автономный округ - 197
  20. Ярославская область - 187
  21. Томская область - 187
  22. Ленинградская область - 186
  23. Омская область - 186
  24. Ульяновская область - 181
  25. Республика Бурятия - 175
  26. Тульская область - 173
  27. Оренбургская область - 172
  28. Ханты-Мансийский автономный округ - 172
  29. Чеченская Республика - 170
  30. Алтайский край - 150
  31. Республика Дагестан - 148
  32. Кемеровская область - 148
  33. Республика Саха (Якутия) - 148
  34. Тюменская область - 133
  35. Кабардино-Балкарская Республика - 128
  36. Новосибирская область - 127
  37. Пензенская область - 114
  38. Забайкальский край - 110
  39. Карачаево-Черкесская Республика - 109
  40. Краснодарский край - 106
  41. Республика Хакасия - 103
  42. Пермский край - 101
  43. Мурманская область - 99
  44. Тверская область - 93
  45. Республика Чувашия - 93
  46. Приморский край - 92
  47. Воронежская область - 88
  48. Республика Северная Осетия - Алания - 86
  49. Республика Ингушетия - 85
  50. Амурская область - 85
  51. Астраханская область - 84
  52. Брянская область - 82
  53. Сахалинская область - 81
  54. Владимирская область - 79
  55. Рязанская область - 79
  56. Тамбовская область - 77
  57. Курганская область - 75
  58. Курская область - 73
  59. Новгородская область - 70
  60. Республика Мордовия - 69
  61. Ставропольский край - 65
  62. Республика Адыгея - 62
  63. Орловская область - 61
  64. Калужская область - 58
  65. Псковская область - 57
  66. Севастополь - 57
  67. Калининградская область - 55
  68. Смоленская область - 54
  69. Республика Калмыкия - 49
  70. Республика Марий Эл - 45
  71. Камчатский край - 43
  72. Магаданская область - 38
  73. Республика Башкортостан - 34
  74. Республика Алтай - 32
  75. Челябинская область - 31
  76. Еврейская автономная область - 30
  77. Республика Крым - 28
  78. Липецкая область - 23
  79. Республика Тыва - 21
  80. Республика Татарстан - 20
  81. Белгородская область - 18
  82. Ивановская область - 16
  83. Костромская область - 13

За весь период в России выздоровели 2 599 035 человек.

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