За сутки в России подтвержден 26 301 случай COVID-19

За прошедшие сутки в 84 регионах России подтвержден 26 301 случай заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией. Среди них - 14,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам следующее: 1 Москва 5452

2 Санкт-Петербург 3742

3 Московская область 1564

4 Нижегородская область 499

5 Свердловская область 409

6 Ростовская область 394

7 Воронежская область 391

8 Республика Карелия 361

9 Архангельская область 341

10 Хабаровский край 337

11 Пермский край 323

12 Красноярский край 323

13 Вологодская область 317

14 Челябинская область 301

15 Самарская область 300

16 Республика Крым 280

17 Ульяновская область 273

18 Иркутская область 271

19 Псковская область 270

20 Волгоградская область 268

21 Саратовская область 265

22 Мурманская область 255

23 Омская область 255

24 Республика Коми 250

25 Ставропольский край 245

26 Кировская область 241

27 Забайкальский край 240

28 Приморский край 236

29 Тверская область 230

30 Ханты-Мансийский автономный округ 226

31 Ленинградская область 223

32 Удмуртская Республика 219

33 Новгородская область 210

34 Алтайский край 210

35 Калининградская область 208

36 Брянская область 201

37 Пензенская область 201

38 Тульская область 201

39 Белгородская область 194

40 Ярославская область 193

41 Ивановская область 189

42 Краснодарский край 186

43 Республика Бурятия 182

44 Оренбургская область 182

45 Республика Саха (Якутия) 175

46 Астраханская область 174

47 Курская область 174

48 Владимирская область 174

49 Орловская область 172

50 Калужская область 170

51 Республика Башкортостан 169

52 Ямало-Ненецкий автономный округ 168

53 Липецкая область 165

54 Томская область 163

55 Смоленская область 161

56 Тамбовская область 161

57 Республика Дагестан 159

58 Тюменская область 155

59 Новосибирская область 154

60 Сахалинская область 142

61 Кемеровская область 137

62 Амурская область 136

63 Рязанская область 135

64 Республика Хакасия 115

65 Чеченская Республика 112

66 Республика Чувашия 110

67 Курганская область 106

68 Республика Калмыкия 103

69 Кабардино-Балкарская Республика 100

70 Костромская область 99

71 Республика Мордовия 88

72 Карачаево-Черкесская Республика 87

73 Республика Северная Осетия-Алания 87

74 Республика Татарстан 85

75 Севастополь 83

76 Республика Адыгея 81

77 Камчатский край 76

78 Республика Ингушетия 75

79 Республика Алтай 71

80 Республика Марий Эл 50

81 Магаданская область 37

82 Еврейская автономная область 14

83 Республика Тыва 13

84 Ненецкий автономный округ 7 Всего с начала пандемии нарастающим итогом зарегистрировано 3 212 637 случаев коронавирусной инфекции. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,1%

3. Еврейская автономная область 0,4% Подтверждено 447 летальных случая: Москва - 76 Санкт-Петербург - 76 Свердловская область - 17 Краснодарский край - 15 Нижегородская область - 15 Красноярский край - 15 Московская область - 14 Иркутская область - 12 Республика Чувашия - 11 Пермский край - 11 Самарская область - 11 Алтайский край - 10 Ростовская область - 9 Новосибирская область - 9 Владимирская область - 8 Воронежская область - 8 Омская область - 8 Тульская область - 7 Республика Крым - 7 Ставропольский край - 7 Ленинградская область - 6 Волгоградская область - 6 Ярославская область - 5 Республика Дагестан - 5 Челябинская область - 5 Республика Хакасия - 5 Белгородская область - 4 Смоленская область - 4 Мурманская область - 4 Астраханская область - 4 Удмуртская Республика - 4 Оренбургская область - 4 Республика Бурятия - 4 Приморский край - 4 Орловская область - 3 Рязанская область - 3 Республика Карелия - 3 Севастополь - 3 Республика Татарстан - 3 Ивановская область - 2 Липецкая область - 2 Тамбовская область - 2 Пензенская область - 2 Саратовская область - 2 Ханты-Мансийский автономный округ - 2 Кемеровская область - 2 Республика Саха (Якутия) - 2 Костромская область - 1 Курская область - 1 Республика Коми - 1 Республика Адыгея - 1 Кировская область - 1 Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 С начала пандемии от коронавируса умерло 58 002 человек. Выписано по выздоровлению 18 897 человека: Москва - 6107 Московская область - 1155 Санкт-Петербург - 945 Нижегородская область - 453 Свердловская область - 411 Ростовская область - 408 Красноярский край - 390 Республика Коми - 357 Архангельская область - 354 Вологодская область - 345 Республика Карелия - 320 Кировская область - 286 Самарская область - 263 Волгоградская область - 254 Саратовская область - 217 Иркутская область - 214 Хабаровский край - 205 Удмуртская Республика - 202 Ямало-Ненецкий автономный округ - 197 Ярославская область - 187 Томская область - 187 Ленинградская область - 186 Омская область - 186 Ульяновская область - 181 Республика Бурятия - 175 Тульская область - 173 Оренбургская область - 172 Ханты-Мансийский автономный округ - 172 Чеченская Республика - 170 Алтайский край - 150 Республика Дагестан - 148 Кемеровская область - 148 Республика Саха (Якутия) - 148 Тюменская область - 133 Кабардино-Балкарская Республика - 128 Новосибирская область - 127 Пензенская область - 114 Забайкальский край - 110 Карачаево-Черкесская Республика - 109 Краснодарский край - 106 Республика Хакасия - 103 Пермский край - 101 Мурманская область - 99 Тверская область - 93 Республика Чувашия - 93 Приморский край - 92 Воронежская область - 88 Республика Северная Осетия - Алания - 86 Республика Ингушетия - 85 Амурская область - 85 Астраханская область - 84 Брянская область - 82 Сахалинская область - 81 Владимирская область - 79 Рязанская область - 79 Тамбовская область - 77 Курганская область - 75 Курская область - 73 Новгородская область - 70 Республика Мордовия - 69 Ставропольский край - 65 Республика Адыгея - 62 Орловская область - 61 Калужская область - 58 Псковская область - 57 Севастополь - 57 Калининградская область - 55 Смоленская область - 54 Республика Калмыкия - 49 Республика Марий Эл - 45 Камчатский край - 43 Магаданская область - 38 Республика Башкортостан - 34 Республика Алтай - 32 Челябинская область - 31 Еврейская автономная область - 30 Республика Крым - 28 Липецкая область - 23 Республика Тыва - 21 Республика Татарстан - 20 Белгородская область - 18 Ивановская область - 16 Костромская область - 13 За весь период в России выздоровели 2 599 035 человек. Ученые создали датчик, способный обнаружить коронавирус в воздухе