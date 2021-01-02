За сутки в России подтвержден 26 301 случай COVID-19

За прошедшие сутки в 84 регионах России подтвержден 26 301 случай заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией. Среди них - 14,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам следующее:
- 1 Москва 5452
- 2 Санкт-Петербург 3742
- 3 Московская область 1564
- 4 Нижегородская область 499
- 5 Свердловская область 409
- 6 Ростовская область 394
- 7 Воронежская область 391
- 8 Республика Карелия 361
- 9 Архангельская область 341
- 10 Хабаровский край 337
- 11 Пермский край 323
- 12 Красноярский край 323
- 13 Вологодская область 317
- 14 Челябинская область 301
- 15 Самарская область 300
- 16 Республика Крым 280
- 17 Ульяновская область 273
- 18 Иркутская область 271
- 19 Псковская область 270
- 20 Волгоградская область 268
- 21 Саратовская область 265
- 22 Мурманская область 255
- 23 Омская область 255
- 24 Республика Коми 250
- 25 Ставропольский край 245
- 26 Кировская область 241
- 27 Забайкальский край 240
- 28 Приморский край 236
- 29 Тверская область 230
- 30 Ханты-Мансийский автономный округ 226
- 31 Ленинградская область 223
- 32 Удмуртская Республика 219
- 33 Новгородская область 210
- 34 Алтайский край 210
- 35 Калининградская область 208
- 36 Брянская область 201
- 37 Пензенская область 201
- 38 Тульская область 201
- 39 Белгородская область 194
- 40 Ярославская область 193
- 41 Ивановская область 189
- 42 Краснодарский край 186
- 43 Республика Бурятия 182
- 44 Оренбургская область 182
- 45 Республика Саха (Якутия) 175
- 46 Астраханская область 174
- 47 Курская область 174
- 48 Владимирская область 174
- 49 Орловская область 172
- 50 Калужская область 170
- 51 Республика Башкортостан 169
- 52 Ямало-Ненецкий автономный округ 168
- 53 Липецкая область 165
- 54 Томская область 163
- 55 Смоленская область 161
- 56 Тамбовская область 161
- 57 Республика Дагестан 159
- 58 Тюменская область 155
- 59 Новосибирская область 154
- 60 Сахалинская область 142
- 61 Кемеровская область 137
- 62 Амурская область 136
- 63 Рязанская область 135
- 64 Республика Хакасия 115
- 65 Чеченская Республика 112
- 66 Республика Чувашия 110
- 67 Курганская область 106
- 68 Республика Калмыкия 103
- 69 Кабардино-Балкарская Республика 100
- 70 Костромская область 99
- 71 Республика Мордовия 88
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 87
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 87
- 74 Республика Татарстан 85
- 75 Севастополь 83
- 76 Республика Адыгея 81
- 77 Камчатский край 76
- 78 Республика Ингушетия 75
- 79 Республика Алтай 71
- 80 Республика Марий Эл 50
- 81 Магаданская область 37
- 82 Еврейская автономная область 14
- 83 Республика Тыва 13
- 84 Ненецкий автономный округ 7
Всего с начала пандемии нарастающим итогом зарегистрировано 3 212 637 случаев коронавирусной инфекции.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,1%
- 3. Еврейская автономная область 0,4%
Подтверждено 447 летальных случая:
- Москва - 76
- Санкт-Петербург - 76
- Свердловская область - 17
- Краснодарский край - 15
- Нижегородская область - 15
- Красноярский край - 15
- Московская область - 14
- Иркутская область - 12
- Республика Чувашия - 11
- Пермский край - 11
- Самарская область - 11
- Алтайский край - 10
- Ростовская область - 9
- Новосибирская область - 9
- Владимирская область - 8
- Воронежская область - 8
- Омская область - 8
- Тульская область - 7
- Республика Крым - 7
- Ставропольский край - 7
- Ленинградская область - 6
- Волгоградская область - 6
- Ярославская область - 5
- Республика Дагестан - 5
- Челябинская область - 5
- Республика Хакасия - 5
- Белгородская область - 4
- Смоленская область - 4
- Мурманская область - 4
- Астраханская область - 4
- Удмуртская Республика - 4
- Оренбургская область - 4
- Республика Бурятия - 4
- Приморский край - 4
- Орловская область - 3
- Рязанская область - 3
- Республика Карелия - 3
- Севастополь - 3
- Республика Татарстан - 3
- Ивановская область - 2
- Липецкая область - 2
- Тамбовская область - 2
- Пензенская область - 2
- Саратовская область - 2
- Ханты-Мансийский автономный округ - 2
- Кемеровская область - 2
- Республика Саха (Якутия) - 2
- Костромская область - 1
- Курская область - 1
- Республика Коми - 1
- Республика Адыгея - 1
- Кировская область - 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 1
С начала пандемии от коронавируса умерло 58 002 человек.
Выписано по выздоровлению 18 897 человека:
- Москва - 6107
- Московская область - 1155
- Санкт-Петербург - 945
- Нижегородская область - 453
- Свердловская область - 411
- Ростовская область - 408
- Красноярский край - 390
- Республика Коми - 357
- Архангельская область - 354
- Вологодская область - 345
- Республика Карелия - 320
- Кировская область - 286
- Самарская область - 263
- Волгоградская область - 254
- Саратовская область - 217
- Иркутская область - 214
- Хабаровский край - 205
- Удмуртская Республика - 202
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 197
- Ярославская область - 187
- Томская область - 187
- Ленинградская область - 186
- Омская область - 186
- Ульяновская область - 181
- Республика Бурятия - 175
- Тульская область - 173
- Оренбургская область - 172
- Ханты-Мансийский автономный округ - 172
- Чеченская Республика - 170
- Алтайский край - 150
- Республика Дагестан - 148
- Кемеровская область - 148
- Республика Саха (Якутия) - 148
- Тюменская область - 133
- Кабардино-Балкарская Республика - 128
- Новосибирская область - 127
- Пензенская область - 114
- Забайкальский край - 110
- Карачаево-Черкесская Республика - 109
- Краснодарский край - 106
- Республика Хакасия - 103
- Пермский край - 101
- Мурманская область - 99
- Тверская область - 93
- Республика Чувашия - 93
- Приморский край - 92
- Воронежская область - 88
- Республика Северная Осетия - Алания - 86
- Республика Ингушетия - 85
- Амурская область - 85
- Астраханская область - 84
- Брянская область - 82
- Сахалинская область - 81
- Владимирская область - 79
- Рязанская область - 79
- Тамбовская область - 77
- Курганская область - 75
- Курская область - 73
- Новгородская область - 70
- Республика Мордовия - 69
- Ставропольский край - 65
- Республика Адыгея - 62
- Орловская область - 61
- Калужская область - 58
- Псковская область - 57
- Севастополь - 57
- Калининградская область - 55
- Смоленская область - 54
- Республика Калмыкия - 49
- Республика Марий Эл - 45
- Камчатский край - 43
- Магаданская область - 38
- Республика Башкортостан - 34
- Республика Алтай - 32
- Челябинская область - 31
- Еврейская автономная область - 30
- Республика Крым - 28
- Липецкая область - 23
- Республика Тыва - 21
- Республика Татарстан - 20
- Белгородская область - 18
- Ивановская область - 16
- Костромская область - 13
За весь период в России выздоровели 2 599 035 человек.