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02.01.2021 21:17
Рубрика: Власть

За сутки в Вооруженных силах от коронавируса вылечились 97 военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 24 406 человек. Эти данные в субботу вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 97 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года более 93,2 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Но 3 968 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, сейчас находятся на контроле у врачей. Почти 2 тысячи таких пациентов лежат в военных госпиталях. Пятьдесят семь изолированы по месту службы. Тридцать находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 883 человека лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - восемь. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у восемнадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали более 14 тысячам заболевших, 4 792 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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