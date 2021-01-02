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Рубрика: Власть

Захарова: США пошли вразнос с идеей собственной исключительности

Соединенные Штаты Америки со своей идеей собственной исключительности "пошли в разнос", и это происходит на протяжении уже нескольких последних лет. Такое мнение высказала в эфире YouTube-канала "Изолента live" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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"Ядерная держава, держава, которая на протяжении последних лет пошла вразнос с идеей собственной исключительности, вышла из очень многих документов, договоров, международных организаций, которые хоть как-то формировали ее в неких международно-правовых рамках", - заявила дипломат.

Хотя при новом руководстве США могут вернуться в рамки каких-то договоров, до сих пор это страна "настраивала свой народ на то, что они никому ничего не должны, они не должны никому подчиняться, даже закону, международному праву и то не должны".

Как напоминает ТАСС, с 2018 года США последовательно вышли из ЮНЕСКО, Совета по правам человека ООН, Договора о ракетах средней и меньшей дальности, Договора по открытому небу. Кроме того, Вашингтон уже объявил о выходе из Всемирной организации здравоохранения.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США

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