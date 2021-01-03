Американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован с COVID-19

Популярный американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован. Сданный им тест оказался положительным, сообщает телеканал CNN.

"87-летний телеведущий проходит лечение в одной из больниц Лос-Анджелеса. Кинг находится на изоляции. Посещать его не могут даже близкие родственники", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

За последние годы Ларри Кинг неоднократно испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В 2017-м Кинг рассказал о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019 он прошел через ангиопластику, а в прошлом году перенес инсульт.