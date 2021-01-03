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03.01.2021 10:18
Рубрика: Власть

Более 200 учений проведут ракетные войска стратегического назначения

Текст: Михаил Фалалеев

В наступившем году, как сообщили в Минобороны России, ракетные войска стратегического назначения (РВСН) проведут более 200 учений различного уровня. Это будут тактические и тактико-специальные учения с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно- штабных учений с ракетными объединениями и соединениями.

Фото: Министерство обороны РФ
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Что особенно важно для поддержания высокой боеспособности, учения пройдут в перевооружаемых и уже перевооруженных новейшими ракетными комплексами ракетных соединениях с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств военных округов, видов вооруженных сил и родов войск.

В Минобороны подчеркнули, что существенно изменится интенсивность мероприятий в ходе учений при общей тенденции сохранения их продолжительности.

Так, с каждым ракетным полком будут отрабатываться вопросы выполнения учебно-боевых задач как на маршрутах боевого патрулирования, так и в позиционных районах ракетных соединений в ходе несения боевого дежурства.

Напомним, в прошедшем году РВСН также провели более 200 командно- штабных и тактических учений, предусматривающих широкомасштабные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования ракетными полками подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) от Тверской до Иркутской областей.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)

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