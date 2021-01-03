Более 200 учений проведут ракетные войска стратегического назначения

В наступившем году, как сообщили в Минобороны России, ракетные войска стратегического назначения (РВСН) проведут более 200 учений различного уровня. Это будут тактические и тактико-специальные учения с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно- штабных учений с ракетными объединениями и соединениями.

Что особенно важно для поддержания высокой боеспособности, учения пройдут в перевооружаемых и уже перевооруженных новейшими ракетными комплексами ракетных соединениях с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств военных округов, видов вооруженных сил и родов войск.

В Минобороны подчеркнули, что существенно изменится интенсивность мероприятий в ходе учений при общей тенденции сохранения их продолжительности.

Так, с каждым ракетным полком будут отрабатываться вопросы выполнения учебно-боевых задач как на маршрутах боевого патрулирования, так и в позиционных районах ракетных соединений в ходе несения боевого дежурства.

Напомним, в прошедшем году РВСН также провели более 200 командно- штабных и тактических учений, предусматривающих широкомасштабные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования ракетными полками подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) от Тверской до Иркутской областей.