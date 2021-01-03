Число жертв оползня в Норвегии возросло до пяти

Спасатели обнаружили тела пяти погибших на месте схода оползня в населенном пункте Аск в тридцати километрах к северу от Осло, поиски еще пятерых человек продолжаются, сообщает телерадиокомпания NRK.

Среди пропавших без вести есть дети, в том числе двухлетняя девочка, которая исчезла вместе с родителями. Известно, что ее мать была беременна. Также в списке полиции числится 13-летняя девочка, пропавшая вместе с матерью.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг, посетившая в среду деревню с населением около 1000 человек, назвала оползень "одним из самых больших".

Сольберг выразила особую обеспокоенность по поводу тех, кто до сих пор числится пропавших без вести.

"Ситуация настолько нестабильна, что пока невозможно ничего сделать, кроме использования в спасательных операциях вертолета", - цитирует премьера телеканал France24.

Норвежские СМИ сообщили, что 700 человек были эвакуированы из своих домов. Муниципалитет предупредил, что еще до 1500 жителей могут переместить в пункты временного пребывания в целях безопасности.