"Дакар" стартует после 11-километрового пролога в Джидде

Год високосный ушел в историю, но его уроки и тревоги продолжают сопровождать и мастеров самого популярного марафона автопрома планеты. И прежде чем во второй половине дня в песках Саудовской Аравии 3 января будет дан старт очередному международному ралли-марафону "Дакар", который стал в этом году короче на 200 километров, все его участники, прибывшие на соревнования, провели двое суток в самоизоляции, а затем сдали тест на коронавирус. И теперь им предстоит преодолеть до 15 января 7776 километров, из которых больше половины и станут спецучастками для определения победителей.

Организаторы ралли и местные фанаты утверждают, что калейдоскоп ландшафтных сюрпризов Саудовской Аравии подарит на этот раз гонщикам не только бесконечное число технических комбинаций, но и поразит своим очарованием и дарственной изюминкой. И если год назад ралли называли "квестом в поиске открытий", нынешний маршрут эксперты склонны считать путешествием "по не исследованным ранее местам".

Правда, местная пресса уточняет, что за время соревнований экипажи еще как минимум дважды будут вынуждены сдать тест на COVID-19. Более того, запрещены не только контакты с местным населением, но и не рекомендован выход за пределы бивуака. Даже внутри команд общение будет ограниченным.

И еще один немаловажный нюанс. На этот раз, как в классической опере, всем пилотам было предложено накануне старта исполнить незамысловатую увертюру длиной в одиннадцать километров, которая и определила в субботу позиции экипажей на первом этапе гонки.

Удача улыбнулась, сообщают новостные порталы, в зачете грузовиков белорусскому пилоту на МАЗе Сергею Вязовичу, который преодолел дистанцию за шесть минут 38 секунд. А у россиян лучшее время судьи зафиксировали у камазовского пилота Антона Шибалова, который уступил своему сопернику семь секунд.

Неслучайно, еще задолго до судейских свистков, аналитики констатировали, что основным соперником россиян может стать партнер из Беларуси, не позволивший в январе прошлого года занять камазовцам весь пьедестал в зачете грузовиков. Да и камазовский пилот Дмитрий Сотников признавал накануне минчан очень сильными соперниками: "они построили уже второй капотный грузовик и ближе всех к нам по уровню. Технически растут, следят за нами. Мы рады, что появляются новые соперники", - отметил российский гонщик.

У лихих мастеров мотовездеходов победу в субботу одержал дебютант из Великобритании Крис Мики (PH-Sport), а вот наш соотечественник Сергей Карякин оказался на финише только тридцатым, отстав от британца на 43 секунды. Зато без сенсаций завершился пролог у автомобилистов. Первым на финише оказался трехкратный победитель "Дакара" катарец Нассер Аль-Аттия (Toyota) - 5 минут 48 секунд, а лучшим из россиян стал Владимир Васильев (Mini), отставший от майки лидера на 17 секунд и показавший пока лишь 12-й результат.

В пресс-службе состязаний сообщили, что первый в истории "Дакара" победитель из США Рики Брабец стал лучшим в зачете мотоциклов, уложившись в шесть минут и одну секунду. А француз Александр Жиру на Yamaha показал лучшее время в зачете квадроциклов - 7 минут 35 секунд.

Словом, впереди у ассов мирового автопрома напряженный воскресный прыжок на дистанцию свыше 600 километров по маршруту Джидда - Биша, спецучасток которого составит 277 километров.

Среди нововведений журналисты отметили правила использования роудбуков, которые теперь будут выдаваться всем участникам только в день этапов. По замыслу организаторов, это повысит интригу и уравняет шансы гонщиков. В прошлом году, напоминают аналитики, этот формат эксперимента был опробован только на отдельных этапах и признан успешным.

Кстати, кто-то из обозревателей, оценивая предстоящий маршрут состязаний, сострил, напомнив слова из песни Сергея Никитина о конях, которые "бегают по кругу. И круги в уме считают". А дело в том, что руководители состязаний решили провести на этот раз кольцевой марафон. На экваторе соревнования, 9 января, у участников запланирован день отдыха в Хаиле, а после этого они рванут галопом через пустыню Аравийского полуострова к финишной прямой все к той же Джидде.

Судя по пресс-релизу состязаний, к участию в гонках заявлены в этом году 322 экипажа. Больше всего представлено мотоциклистов - 108, внедорожников почти в два раза меньше, 42 грузовика. Кроме того, 26 участников будут защищать честь мундира в зачёте под девизом Dakar Classic для внедорожников и грузовиков, участвовавших в гонках до 2000 года.

Стоит оговориться, что в категории байков и квадроциклов россияне в этом году не представлены, зато наш мощный десант сядет за руль машин. Экипажи Владимира Васильева, Дениса Кротова, Виктора Хорошавцева и Алексея Титова готовы бросить вызов Карлосу Сайнсу-старшему, Стефану Петеранселю и Себастьену Лёбу. А в зачете мотовездеходов флаг нашей страны по-прежнему будет отстаивать Сергей Карякин, который успел подтвердить свое участие в гонках буквально в последние минуты перед завершением приема заявок.

Обратили внимание обозреватели и еще на один немаловажный элемент предстоящего марафона. Стало понятным, что с учетом прошлого года уделяется повышенное внимание безопасности спортсменов и персонала. Впервые на маршруте будут зоны с ограничением скорости, а для квадроциклистов и мотоциклистов введено правило об обязательном ношении жилетов с подушками безопасности.

Но главные надежды российских болельщиков по традиции, конечно, связаны с командой "КАМАЗ-мастер", хотя в этот раз "Синяя армада" выступит без пятикратного чемпиона "Дакара" Эдуарда Николаева. Он будет исполнять роль тим-менеджера коллектива. А за руль грузовиков сядут действующий чемпион марафона Андрей Каргинов, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев.