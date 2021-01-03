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03.01.2021 11:35

Глава Медиакорпорации Китая призвал западные СМИ отказаться от искажений фактов в отношении КНР

1 января 2021 года генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн в эфире Международного радио Китая и в интернете обратился с новогодним поздравлением к зарубежной аудитории, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В своем обращении он призвал западные и другие иностранные СМИ избавиться в работе от предубеждений и искажений фактов как в общем, так и в отношении КНР, в частности, добросовестно и надлежащим образом выполнять функции СМИ и повышать уровень профессионализма.

"Конечно, позиции могут быть разными, однако факты неизменны и не терпят искажений. В новом году перед работниками СМИ всего мира стоит первоочередная задача - сократить до минимума распространение всяческих слухов и фейковых новостей на глобальном поле общественного мнения", - подчеркнул Шэнь Хайсюн, первое лицо медиа-сообщества КНР.

В своем новогоднем поздравлении он также рассказал о ситуации с обменами и сотрудничеством с ведущими СМИ разных стран и регионов мира за минувший 2020 год, отметив, что на фоне пандемии COVID-19 взаимодействие затруднилось и сменило форматы.

Шэнь Хайсюн отметил, что всегда придерживался ключевого принципа: правдивое освещение событий и непредвзятая подача информации - это главный источник жизнеспособности СМИ и доверия к нему. Достоверные новости и авторитетная информация и мнения отражают ответственность и имидж СМИ. К сожалению, очень часто в сообщениях ряда иностранных медиа о Китае предвзятость доминирует над реальным положением вещей, а слухи и домыслы искажают факты до неузнаваемости. Некорректный подход и всяческие бредовые заявления и конспирологические и прочие домыслы появлялись, в частности, в сообщениях о противоэпидемической работе Китая, а также при освещении ситуации в Сянгане и Синьцзяне. Медиакорпорация Китая и медиа-сообщество КНР своевременно реагировали на это, приводя реальные факты, опровергающие любые попытки очернить Китай в той или иной сфере.

Глава Медиакорпорации Китая также отметил, что в Европе бытует такое выражение: "По-настоящему много соратников и друзей лишь у тех, кто действительно справедлив и правдив". В новом 2021 году Медиакорпорация Китая продолжит стремиться к выполнению своей миссии - быть ведущим мировым средством вещания. "Как и прежде мы будем придерживаться объективного и справедливого подхода, рассказывая всему миру о красоте китайской культуры, передавая голос правды и истину, основанную исключительно на фактах", - резюмировал Шэнь Хайсюн.

Медиакорпорация Китая (China Media Group, CMG) является крупнейшей медиа-организацией КНР. В нее входят Центральное телевидение Китая (China Central Television, CCTV), Глобальная телевизионная сеть Китая (CGTN), Китайское национальное радио (China National Radio, CNR) и Международное радио Китая (China Radio International, CRI).

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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