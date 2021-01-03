Глава МИД КНР назвал ярчайший момент в международных отношениях Китая в 2020 году

В минувшем году председатель КНР Си Цзиньпин лично планировал, курировал и занимался "облачной дипломатией", провел 87 встреч и телефонных разговоров с руководителями иностранных государств и главами международных организаций и присутствовал на 22 важных двусторонних и многосторонних мероприятиях с помощью этой виртуальной платформы связи и взаимодействия, сообщил Ван И в недавнем интервью информационному агентству Синьхуа и Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG).

Си Цзиньпин выступал за солидарность в мировой борьбе с пандемией COVID-19, выдвинул ряд предложений в свете опыта Китая по координации мер борьбы с эпидемией и социально-экономического развития, а также указал направление дальнейшего реформирования глобальной системы управления с помощью "облачной дипломатии", отметил Ван И.

"С помощью "облачной дипломатии" Китай продемонстрировал свое чувство ответственности, поделился с миром своей мудростью и расширил способы ведения дипломатической деятельности",－ подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Китая.