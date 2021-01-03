После новогодних праздников в России возможен рост заболеваемости коронавирусом, считает инфекционист Евгений Тимаков.

"Будет рост заболеваемости после первых 5-7 дней праздников, так как люди будут контактировать", - пояснил он агентству РИА Новости. Пока же ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабильная. Но все равно нужно быть предельно осторожными.

После возможного всплеска числа новых заболевших в Москве ситуация стабилизируется к концу января, а в целом по России - к концу февраля.

По данным оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекцией, за последние сутки в России выявлено чуть более 24 тысяч подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах, в том числе без клинических проявлений выявлено 2 613 случаев (10,8% от общего числа новых заболевших). Ни одного нового случая коронавируса не зарегистрировано на Чукотке.