Кожевников: Если решим проблемы с реализацией, то обыграем Канаду

Александр Викторович, почему с таким скрипом прошли Германию в четвертьфинале?

Александр Кожевников: С такими соперниками, как швейцарцы или немцы, играть всегда тяжелее. Они хотят выиграть, терять им нечего. Они расслаблены, играют от обороны. Плюс у России проблема с реализацией. У нас было три выхода один на один, три момента, когда бросали из убойных позиций. Была бы реализация, не думаю, что был бы скрип.

И с дисциплиной проблема?

Александр Кожевников: Ларионов во время матча не зря попросил, чтобы судьи работали по-честному. В паре моментов они не дали удаления немцам. Но когда нас судили нормально? С основной командой ведь та же ситуация. Сразу настраиваться на это надо.

Эксперты, букмекеры - все в полуфинале ставят на канадцев. Тоже считаете их фаворитами?

Александр Кожевников: Получается, канадцы посильнее. Но, если решим проблемы с реализацией, думаю, проблем у нас не будет. Я поставлю на наших.

Явные козыри у нас есть?

Александр Кожевников: Быстрая контратака, отбор шайбы в зоне противника. Мы и в товарищеской игре (прошла за день до старта МЧМ - прим. "РГ") это показали. Надо реализовывать: у нас ведь и в том матче, хоть мы проиграли 0:1, два чистых выхода один на один было. Будем реализовывать, другая игра пойдет. А иначе - грош цена нам.

Хорошо, что мы встретились с Канадой именно в полуфинале?

Александр Кожевников: Думаю, да.

Почему спрашиваю. Ни разу после полуфиналов с Канадой нашим не удавалось взять "золото" МЧМ.

Александр Кожевников: Сейчас возьмем!

В полуфиналах молодежных чемпионатов мира сборные России и Канады встречались пять раз. Трижды победу праздновали "кленовые листья", два раза - наши. Матч 1/2 финала МЧМ-2021 начнется 5 января в 02.00 по московскому времени.