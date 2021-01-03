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03.01.2021 17:01
Рубрика: Российский автопром

Lada Granta почти лишилась комплектаций с "роботом"

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ продолжил ревизию комплектаций самой бюджетной модели - Lada Granta, лишив практически всё семейство автоматизированной механической трансмиссии (АМТ).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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По данным сайта "Лада.онлайн", в декабре из прайс-листов исчезли лифтбеки и седаны Lada Granta, оснащённые "роботом".

В настоящее время версии с АМТ остались только у универсала Lada Granta Cross, для модели в других типах кузова и исполнениях доступны 5-ступенчатая "механика" и 4-диапазонный "автомат" Jatco.

Цена на Granta Cross со 106-сильным мотором и АМТ начинается от 668 900 рублей, это на 25 тысяч рублей дороже по сравнению с моделью в этой же комплектации, но с механической трансмиссией.

В декабре "РГ" рассказывала, что АвтоВАЗ откажется от злополучного "робота" на своих авто/

#Lada