Lada Granta почти лишилась комплектаций с "роботом"

АвтоВАЗ продолжил ревизию комплектаций самой бюджетной модели - Lada Granta, лишив практически всё семейство автоматизированной механической трансмиссии (АМТ).

По данным сайта "Лада.онлайн", в декабре из прайс-листов исчезли лифтбеки и седаны Lada Granta, оснащённые "роботом".

В настоящее время версии с АМТ остались только у универсала Lada Granta Cross, для модели в других типах кузова и исполнениях доступны 5-ступенчатая "механика" и 4-диапазонный "автомат" Jatco.

Цена на Granta Cross со 106-сильным мотором и АМТ начинается от 668 900 рублей, это на 25 тысяч рублей дороже по сравнению с моделью в этой же комплектации, но с механической трансмиссией.

В декабре "РГ" рассказывала, что АвтоВАЗ откажется от злополучного "робота" на своих авто/