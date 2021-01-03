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Рубрика: Власть

Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Коренева

Премьер РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Владимира Коренева, сообщается на сайте правительства РФ.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Многие годы Владимир Борисович отдавал себя без остатка театру Станиславского, зрителям и ученикам. Он обладал редким талантом, уникальным мастерством перевоплощения, был органичным и убедительным в любом образе. Благородство, галантность, искренность - именно эти качества отличали героев Владимира Коренева. А каждая роль была близка и понятна, поражала своей глубиной. И потому фильмы и спектакли с его участием пользовались огромной популярностью и любовью зрителей самых разных поколений", - говорится в телеграмме Мишустина.

Премьер отметил, что Коренев был незаурядным, доброжелательным и сердечным человеком, бесконечно преданным своей профессии и искусству, пишет РИА Новости.

Зрителям Коренев запомнился по роли в фильме "Человек-амфибия". О кончине артиста стало известно в субботу, второго января. Он ушел на 81-м году жизни не справившись с последствиями заболевания коронавирусом.

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