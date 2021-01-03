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03.01.2021,  
10:09
Текст:  Николай Грищенко

Названо число военных спутников орбитальной группировки ВКС России

Космические войска ВКС России обеспечили в прошлом году проведение 15 запусков спутников различного назначения. На околоземную орбиту выведен 21 российский космический аппарат.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Всего, как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня находится более 160 космических аппаратов. Из них 60 процентов управляются в автоматическом режиме.

Кроме того, в Главный испытательный космический центр имени Титова поступили пять современных станций спутниковой связи. Ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов.

"Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки", - говорится в сообщении.

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