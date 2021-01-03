Огромная "китайская сила" стимулирует дальнейшее развитие всего мира

За прошедший год пандемия коронавирусной инфекции распространялась по миру, в результате глобальная экономика подверглась самым серьезным испытаниям со времен Великой депрессии и Второй мировой войны. На этом фоне КНР придерживалась принципов "человек и жизнь превыше всего", под руководством Компартии Китая создала нерушимую защиту жизни, добившись значимых результатов в противоэпидемической работе и в социально-экономическом развитии.

Более того, Китай активно продвигает международное взаимодействие в борьбе с пандемией, прилагая совместные с другими странами усилия для создания сообщества единой судьбы человечества. В 2020 году председатель КНР Си Цзиньпин в ходе серий многосторонних онлайновых конференций и двусторонних диалогов многократно призывал объединить усилия для борьбы с эпидемией. Китай также инициировал самую масштабную в истории страны гуманитарную операцию, направленную на оказание помощи другим государствам - предоставление предметов индивидуальной защиты и обмена информацией и опытом.

"Когда у людей есть общность интересов и стремлений, вся наша планета - это единая семья. Пережив ветра и дожди уходящего года, мы начали лучше понимать смысл концепции сообщества единой судьбы человечества", - отметил Си Цзиньпин.

В 2021 году празднуется столетие образования Компартии Китая, в этом же году Китай претворит в жизнь программу 14-й пятилетки и вступит на новый путь всестороннего строительства социалистического модернизированного государства. В этом процессе Китай и впредь будет помогать миру, делиться знаниями, опытом, силой, только так мы сможем вместе преодолеть множество преград и смело шагнуть в прекрасное будущее.