До 10% месячной нормы осадков может выпасть в столичном регионе 3 января

Вечером 3 января в столичном регионе может выпасть до 10% месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. По ее данным, вечером в Подмосковье и столице ожидается сильный снегопад. Может выпасть до 10% месячной нормы осадков. Москвичам и жителям Московской области, которые вечером планируют поездки, следует это иметь в виду.

В праздники в регионе работает оперативный штаб по зимнему содержанию дорог. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Минувшей ночью на уборке подмосковных дорог работали более 880 единиц спецтехники. Они очистили от снега и обработали противогололедными материалами более 8,2 тыс. км дорог.