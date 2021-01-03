В Москве появился онлайн-гид по праздничным улицам

В столице появился онлайн-гид по праздничным улицам. В маршрут включено 15 пунктов, расположенных на расстоянии от Триумфальной площади до елки у Кремля. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы. В сообщении отмечается, что в гид включены новые и старые кадры мест, описание достопримечательностей.

Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий столицы Сергей Шакрыл сообщил, что прогулка займет до 2,5 часа. Особенность этой прогулки состоит в том, что для того, чтобы совершить ее, можно даже не выходить на улицу.