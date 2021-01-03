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03.01.2021 09:43
Рубрика: Экономика

Владимир Жидкин: В Троицке началась реконструкция улично-дорожной сети

Текст: Любовь Проценко

Как сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, Октябрьский проспект Троицка дорожники продлили с юга по улице Академика Черенкова. Одновременно выполнена реконструкция улицы Дальняя с оборудованием кольцевой развязки на их пересечении. Общая протяженность новых дорог составила 1,3 километра. Глава департамента рассказал:

Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса
На обновленных дорогах в регионах стало меньше пробок и аварий

"Дорога уже полностью готова. Получено заключение о соответствии проектной документации. После получения разрешения на ввод в эксплуатацию откроем движение по участку... Реализация проекта в целом позволит не допустить перегрузки улично-дорожной сети Троицка с учетом объемной жилищной застройки города, которая ведется сегодня и планируется в дальнейшем, а также организовать удобную для горожан схему движения общественного транспорта".

Жидкин также рассказал, что для обеспечения безопасной эксплуатации строители установили наружное освещение, оборудовали современные системы управления дорожным движением, видеонаблюдения и видеофиксации нарушений. Улицы расширены до двух полос в каждом направлении. Где необходимо, предусмотрели "заездные карманы" для автобусных остановок. Традиционно выполнено благоустройство прилегающей территории.

- Следующим этапом реализации масштабного проекта Октябрьский проспект продлят и с севера, также более чем на километр, а также выполнят реконструкцию улицы Заречная с организацией движения пассажирского транспорта, сказал Владимир Жидкин.

Всего в рамках развития улично-дорожной сети городского округа Троицк предусмотрены три этапа мероприятий, которые включают в себя строительство и реконструкцию пяти городских улиц с оборудованием новых выездов на Калужское шоссе.

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