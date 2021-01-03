На Камчатке восемь человек оказались запертыми в горящем здании

Вечером 2 января случился пожар в двухкомнатной квартире четырехэтажного жилого дома в Петропавловске-Камчатском. Большинство жильцов смогли выбраться на улицу самостоятельно, но восьми из них дым не дал пройти к выходу.

На место происшествия прибыли 24 сотрудника первой и третьей пожарно-спасательных частей.

"Огнеборцы с помощью трехколенной лестницы эвакуировали троих жильцов. Затем, применив индивидуальные спасательные устройства, они вывели пятерых человек на свежий воздух", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Благодаря пожарным в результате ЧП никто не пострадал. Огонь успел повредить вещи, дверной проем и окно в одной из квартир. Кроме того, во время пожара в доме прорвало трубу и вода затопила расположенный в здании магазин.

Причину возникновения возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.