Два автомобиля столкнулись в Туве: восемь погибших

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Восемь человек погибли в ДТП в Республике Тыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.
3 января на федеральной трассе Р-257 "Енисей" в Улуг-Хемском районе республики столкнулись два легковых автомобиля. В машинах находились 11 человек. Троих госпитализировали. Об их состоянии пока не известно.
Установлено, что на месте скончались 7 пострадавших. Еще один человек умер по дороге в больницу.
Обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками ГИБДД.