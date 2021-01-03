Два автомобиля столкнулись в Туве: восемь погибших

Восемь человек погибли в ДТП в Республике Тыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

3 января на федеральной трассе Р-257 "Енисей" в Улуг-Хемском районе республики столкнулись два легковых автомобиля. В машинах находились 11 человек. Троих госпитализировали. Об их состоянии пока не известно.

Установлено, что на месте скончались 7 пострадавших. Еще один человек умер по дороге в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками ГИБДД.