Зарегистрирован 30.12.2020 № 61977

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 31.12.2020 г.

Вступает в силу с даты вступления в силу приказа Минэкономразвития России о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 13.08.2015 № 564 "Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных услуг в сферах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастрового учета объектов недвижимого имущества, геодезии и картографии, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением" (зарегистрирован Минюстом России 11.09.2015, регистрационный № 38874).