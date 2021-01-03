Российские моряки не поняли причину задержания в Ливии

Российские моряки, вернувшиеся из Ливии, не знали, за что их задержали и в чем обвиняют, сообщил один из членов экипажа Виктор Бодряга. Три россиянина и украинец были освобождены из плена в Ливии при содействии МИД РФ.

"Чего они хотели добиться, мы не можем понять", - цитирует РИА Новости моряка. Капитан судна Димитрий Димитриади пояснил, что никто ничего им не объяснял.

При помощи российских дипломатов, в том числе и на уровне заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова вопрос возвращения задержанных на родину был решен в позитивном ключе. Самолет с моряками приземлился в Шереметьево в ночь с субботы на воскресенье.