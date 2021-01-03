Российскую марсианскую платформу оснастят уникальным спектрометром

Лазерный спектрометрт M-DLS для российской марсианской платформы сможет измерять концентрацию изотопов разных веществ в атмосфере Марса с точностью до 1-3%

M-DLS разработали специалисты из МФТИ, Института космических исследований РАН и Реймсского университета (Франция). С его помощью можно будет измерять концентрацию изотопологов - молекул с одинаковым химическим составом, которые состоят из разных изотопов одних и тех же веществ - в атмосфере Марса. Благодаря таким данным ученые надеются понять, как именно происходит круговорот веществ между поверхностью планеты и ее атмосферой.

"Наш прибор позволяет измерять количественное соотношение изотопологов основных составляющих марсианской атмосферы как минимум на протяжении одного марсианского года", - отметил один из разработчиков, руководитель лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ Александр Родин.

Лазерный спектрометр - один из ключевых компонентов российской посадочной платформы "Казачок". Вместе с марсоходом "Розалинд Фраклин" ее в 2022 году планируют отправить на Марс в рамках миссии "ЭкзоМарс". Целью "Казачка" и "Розалинд Франклин" будет изучить поверхность Марса и искать там следы внеземной жизни.

Новый прибор представляет собой специальную емкость, куда непрерывно поступают порции воздуха. Внутри их просвечивают два лазера, лучи которых много раз отражаются от набора зеркал в приборе. В результате оба луча проходят очень большое расстояние, 55 и 110 метров, постоянно взаимодействуя с молекулами разреженного марсианского воздуха. Из-за этого их спектр меняется. Анализ этих сдвигов позволяет очень точно определять концентрации изотопов в самых распространенных веществах атмосферы планеты. Статью с описанием разработки опубликовал научный журнал Applied Sciences.