В Нью-Йорке число заразившихся COVID-19 превысило 1 млн человек

В штате Нью-Йорк зафиксировано свыше 1 миллиона случаев заболевания коронавирусом. В мрачном 2020 году от вируса умерло более 30 тысяч жителей мегаполиса, сообщает агентство Bloomberg.

При этом более трети всех случаев заболевания в штате были зарегистрированы в декабре. Холодная погода подтолкнула людей к тому, чтобы собраться в помещении и провести праздники.

В первый день 2021 года число инфицированных в США превысили 20 миллионов. Это в два раза больше, чем в сильно пострадавшей от коронавируса Индии.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо информировал о 15 тысячах новых случаях инфицирования в день, что ниже рекордного показателя пандемии в Нью-Йорке - 16 802, достигнутого два дня назад. Еще 128 человек в штате умерли от причин, связанных с Covid-19. В национальном масштабе количество положительных тестов на коронавирус несколько снизилось до 7,45 процентов.

Тем временем вирус распространился по всей стране, и несколько штатов превзошли Нью-Йорк по количеству ежедневных случаев, смертей и госпитализации на фоне отсутствия национальной стратегии по контролю над пандемией. В Калифорнии зарегистрировано более 2,2 миллиона случаев заболевания, 21 тысяча человек была госпитализирована по состоянию на 1 января. Техас и Флорида также перевалили за 1 миллион инфицированных, а штат Иллинойс находится на пути к достижению этой отметки в течение следующей недели.