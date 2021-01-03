Врач объяснил снижение заболеваемости COVID-19 в России

Согласно последним данным, в России снизилось число заразившихся коронавирусной инфекцией. Так, днем ранее был зафиксирован 26 301 случай заболевания COVID-19, а за прошедшие сутки этот показатель составил 24 150 человек.

Однако это вовсе не означает, что пик заболеваемости пройден. Инфекционист Евгений Тимаков связывает тенденцию с тем, что в праздничные дни тестирование на коронавирус проходит менее активно.

"Снижение только за счет того, что в выходные люди меньше обращаются к врачам", - пояснил эксперт в интервью РИА Новости.

Кроме того, "коммерческие диагностические лаборатории не работают, поэтому тестов заметно меньше", добавил инфекционист.