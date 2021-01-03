За сутки в России подтверждено 24 150 случаев COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в 84 регионах России подтверждено 24 150 случаев случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией. Среди них 10,8% случаев - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3851

2 Санкт-Петербург 3738

3 Московская область 1539

4 Нижегородская область 483

5 Свердловская область 404

6 Ростовская область 391

7 Воронежская область 389

8 Республика Карелия 342

9 Хабаровский край 333

10 Вологодская область 320

11 Пермский край 320

12 Красноярский край 320

13 Самарская область 301

14 Челябинская область 298

15 Ульяновская область 273

16 Иркутская область 270

17 Саратовская область 267

18 Волгоградская область 262

19 Омская область 258

20 Республика Коми 253

21 Мурманская область 251

22 Ставропольский край 243

23 Забайкальский край 241

24 Кировская область 237

25 Приморский край 230

26 Архангельская область 229

27 Тверская область 229

28 Ханты-Мансийский автономный округ 224

29 Удмуртская Республика 220

30 Ленинградская область 220

31 Республика Крым 220

32 Калининградская область 216

33 Новгородская область 208

34 Алтайский край 208

35 Псковская область 205

36 Пензенская область 204

37 Брянская область 202

38 Тульская область 200

39 Ивановская область 188

40 Ярославская область 187

41 Белгородская область 185

42 Краснодарский край 184

43 Оренбургская область 181

44 Республика Бурятия 180

45 Астраханская область 176

46 Владимирская область 175

47 Орловская область 174

48 Курская область 169

49 Республика Башкортостан 169

50 Калужская область 164

51 Ямало-Ненецкий автономный округ 162

52 Липецкая область 162

53 Тамбовская область 160

54 Томская область 159

55 Смоленская область 158

56 Республика Дагестан 158

57 Республика Саха (Якутия) 156

58 Тюменская область 156

59 Новосибирская область 150

60 Сахалинская область 145

61 Кемеровская область 136

62 Рязанская область 134

63 Амурская область 133

64 Курганская область 108

65 Чеченская Республика 108

66 Республика Чувашия 105

67 Кабардино-Балкарская Республика 100

68 Республика Хакасия 98

69 Карачаево-Черкесская Республика 88

70 Республика Мордовия 88

71 Республика Калмыкия 86

72 Республика Татарстан 86

73 Севастополь 85

74 Республика Северная Осетия-Алания 85

75 Республика Адыгея 77

76 Камчатский край 75

77 Костромская область 75

78 Республика Ингушетия 56

79 Республика Марий Эл 51

80 Магаданская область 36

81 Республика Тыва 20

82 Еврейская автономная область 16

83 Республика Алтай 6

84 Ненецкий автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 236 787 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,1%

3. Еврейская автономная область 0,4% За последние сутки подтверждено 504 смерти: Санкт-Петербург 80

Москва 77

Ростовская область 25

Московская область 20

Красноярский край 20

Свердловская область 18

Краснодарский край 16

Нижегородская область 15

Иркутская область 13

Самарская область 12

Республика Чувашия 10

Пермский край 10

Алтайский край 9

Тульская область 8

Ставропольский край 8

Новосибирская область 8

Омская область 8

Воронежская область 7

Республика Крым 7

Ивановская область 6

Ярославская область 6

Калужская область 5

Липецкая область 5

Вологодская область 5

Удмуртская Республика 5

Курганская область 5

Республика Хакасия 5

Курская область 4

Мурманская область 4

Астраханская область 4

Волгоградская область 4

Республика Татарстан 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Челябинская область 4

Владимирская область 3

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Республика Коми 3

Архангельская область 3

Республика Дагестан 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Оренбургская область 3

Пензенская область 3

Саратовская область 3

Кемеровская область 3

Республика Саха (Якутия) 3

Приморский край 3

Белгородская область 2

Орловская область 2

Республика Карелия 2

Севастополь 2

Республика Башкортостан 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Республика Бурятия 2

Костромская область 1

Смоленская область 1

Калининградская область 1

Псковская область 1

Республика Ингушетия 1

Чеченская Республика 1

Республика Марий Эл 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1 За весь период по России умерло 58 506 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 847 человек: Москва 6114

Московская область 1423

Санкт-Петербург 906

Нижегородская область 478

Красноярский край 466

Республика Карелия 422

Свердловская область 407

Ростовская область 396

Архангельская область 358

Вологодская область 342

Хабаровский край 340

Забайкальский край 307

Республика Коми 289

Кировская область 238

Самарская область 232

Алтайский край 223

Волгоградская область 217

Удмуртская Республика 212

Ямало-Ненецкий автономный округ 201

Ставропольский край 191

Омская область 189

Чеченская Республика 186

Ульяновская область 184

Тульская область 182

Калининградская область 180

Псковская область 178

Приморский край 177

Томская область 176

Ханты-Мансийский автономный округ 174

Иркутская область 171

Оренбургская область 169

Республика Саха (Якутия) 153

Ярославская область 151

Новосибирская область 151

Республика Дагестан 150

Саратовская область 147

Кемеровская область 145

Пензенская область 138

Тюменская область 138

Мурманская область 136

Ленинградская область 134

Республика Бурятия 121

Республика Крым 115

Краснодарский край 114

Республика Хакасия 106

Тверская область 104

Сахалинская область 102

Рязанская область 98

Калужская область 93

Республика Чувашия 92

Республика Ингушетия 88

Амурская область 88

Астраханская область 87

Белгородская область 85

Воронежская область 85

Карачаево-Черкесская Республика 84

Владимирская область 83

Республика Северная Осетия - Алания 81

Новгородская область 79

Курская область 78

Пермский край 78

Курганская область 78

Орловская область 77

Республика Адыгея 77

Севастополь 74

Республика Мордовия 71

Камчатский край 46

Еврейская автономная область 45

Костромская область 37

Республика Калмыкия 37

Тамбовская область 34

Липецкая область 30

Ивановская область 27

Республика Марий Эл 27

Челябинская область 25

Республика Башкортостан 23

Республика Алтай 21

Республика Татарстан 19

Республика Тыва 17

Брянская область 15

Смоленская область 15

Магаданская область 12

Ненецкий автономный округ 5

Кабардино-Балкарская Республика 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 618 882.