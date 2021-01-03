За сутки в России подтверждено 24 150 случаев COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в 84 регионах России подтверждено 24 150 случаев случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией. Среди них 10,8% случаев - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3851
- 2 Санкт-Петербург 3738
- 3 Московская область 1539
- 4 Нижегородская область 483
- 5 Свердловская область 404
- 6 Ростовская область 391
- 7 Воронежская область 389
- 8 Республика Карелия 342
- 9 Хабаровский край 333
- 10 Вологодская область 320
- 11 Пермский край 320
- 12 Красноярский край 320
- 13 Самарская область 301
- 14 Челябинская область 298
- 15 Ульяновская область 273
- 16 Иркутская область 270
- 17 Саратовская область 267
- 18 Волгоградская область 262
- 19 Омская область 258
- 20 Республика Коми 253
- 21 Мурманская область 251
- 22 Ставропольский край 243
- 23 Забайкальский край 241
- 24 Кировская область 237
- 25 Приморский край 230
- 26 Архангельская область 229
- 27 Тверская область 229
- 28 Ханты-Мансийский автономный округ 224
- 29 Удмуртская Республика 220
- 30 Ленинградская область 220
- 31 Республика Крым 220
- 32 Калининградская область 216
- 33 Новгородская область 208
- 34 Алтайский край 208
- 35 Псковская область 205
- 36 Пензенская область 204
- 37 Брянская область 202
- 38 Тульская область 200
- 39 Ивановская область 188
- 40 Ярославская область 187
- 41 Белгородская область 185
- 42 Краснодарский край 184
- 43 Оренбургская область 181
- 44 Республика Бурятия 180
- 45 Астраханская область 176
- 46 Владимирская область 175
- 47 Орловская область 174
- 48 Курская область 169
- 49 Республика Башкортостан 169
- 50 Калужская область 164
- 51 Ямало-Ненецкий автономный округ 162
- 52 Липецкая область 162
- 53 Тамбовская область 160
- 54 Томская область 159
- 55 Смоленская область 158
- 56 Республика Дагестан 158
- 57 Республика Саха (Якутия) 156
- 58 Тюменская область 156
- 59 Новосибирская область 150
- 60 Сахалинская область 145
- 61 Кемеровская область 136
- 62 Рязанская область 134
- 63 Амурская область 133
- 64 Курганская область 108
- 65 Чеченская Республика 108
- 66 Республика Чувашия 105
- 67 Кабардино-Балкарская Республика 100
- 68 Республика Хакасия 98
- 69 Карачаево-Черкесская Республика 88
- 70 Республика Мордовия 88
- 71 Республика Калмыкия 86
- 72 Республика Татарстан 86
- 73 Севастополь 85
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 85
- 75 Республика Адыгея 77
- 76 Камчатский край 75
- 77 Костромская область 75
- 78 Республика Ингушетия 56
- 79 Республика Марий Эл 51
- 80 Магаданская область 36
- 81 Республика Тыва 20
- 82 Еврейская автономная область 16
- 83 Республика Алтай 6
- 84 Ненецкий автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 236 787 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Алтай, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,1%
- 3. Еврейская автономная область 0,4%
За последние сутки подтверждено 504 смерти:
- Санкт-Петербург 80
- Москва 77
- Ростовская область 25
- Московская область 20
- Красноярский край 20
- Свердловская область 18
- Краснодарский край 16
- Нижегородская область 15
- Иркутская область 13
- Самарская область 12
- Республика Чувашия 10
- Пермский край 10
- Алтайский край 9
- Тульская область 8
- Ставропольский край 8
- Новосибирская область 8
- Омская область 8
- Воронежская область 7
- Республика Крым 7
- Ивановская область 6
- Ярославская область 6
- Калужская область 5
- Липецкая область 5
- Вологодская область 5
- Удмуртская Республика 5
- Курганская область 5
- Республика Хакасия 5
- Курская область 4
- Мурманская область 4
- Астраханская область 4
- Волгоградская область 4
- Республика Татарстан 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Челябинская область 4
- Владимирская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Коми 3
- Архангельская область 3
- Республика Дагестан 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Оренбургская область 3
- Пензенская область 3
- Саратовская область 3
- Кемеровская область 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Приморский край 3
- Белгородская область 2
- Орловская область 2
- Республика Карелия 2
- Севастополь 2
- Республика Башкортостан 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Бурятия 2
- Костромская область 1
- Смоленская область 1
- Калининградская область 1
- Псковская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
За весь период по России умерло 58 506 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 847 человек:
- Москва 6114
- Московская область 1423
- Санкт-Петербург 906
- Нижегородская область 478
- Красноярский край 466
- Республика Карелия 422
- Свердловская область 407
- Ростовская область 396
- Архангельская область 358
- Вологодская область 342
- Хабаровский край 340
- Забайкальский край 307
- Республика Коми 289
- Кировская область 238
- Самарская область 232
- Алтайский край 223
- Волгоградская область 217
- Удмуртская Республика 212
- Ямало-Ненецкий автономный округ 201
- Ставропольский край 191
- Омская область 189
- Чеченская Республика 186
- Ульяновская область 184
- Тульская область 182
- Калининградская область 180
- Псковская область 178
- Приморский край 177
- Томская область 176
- Ханты-Мансийский автономный округ 174
- Иркутская область 171
- Оренбургская область 169
- Республика Саха (Якутия) 153
- Ярославская область 151
- Новосибирская область 151
- Республика Дагестан 150
- Саратовская область 147
- Кемеровская область 145
- Пензенская область 138
- Тюменская область 138
- Мурманская область 136
- Ленинградская область 134
- Республика Бурятия 121
- Республика Крым 115
- Краснодарский край 114
- Республика Хакасия 106
- Тверская область 104
- Сахалинская область 102
- Рязанская область 98
- Калужская область 93
- Республика Чувашия 92
- Республика Ингушетия 88
- Амурская область 88
- Астраханская область 87
- Белгородская область 85
- Воронежская область 85
- Карачаево-Черкесская Республика 84
- Владимирская область 83
- Республика Северная Осетия - Алания 81
- Новгородская область 79
- Курская область 78
- Пермский край 78
- Курганская область 78
- Орловская область 77
- Республика Адыгея 77
- Севастополь 74
- Республика Мордовия 71
- Камчатский край 46
- Еврейская автономная область 45
- Костромская область 37
- Республика Калмыкия 37
- Тамбовская область 34
- Липецкая область 30
- Ивановская область 27
- Республика Марий Эл 27
- Челябинская область 25
- Республика Башкортостан 23
- Республика Алтай 21
- Республика Татарстан 19
- Республика Тыва 17
- Брянская область 15
- Смоленская область 15
- Магаданская область 12
- Ненецкий автономный округ 5
- Кабардино-Балкарская Республика 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 618 882.