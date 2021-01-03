За сутки в России подтверждено 24 150 случаев COVID-19 в 84 регионах

Новости

Число жертв оползня в Норвегии возросло до пяти 12:03
С 3 января возобновляют работу онлайн-группы "Московского долголетия" 11:59
В Дагестане зафиксировано второе в 2021 году землетрясение 11:58
Букмекеры считают Канаду фаворитом в полуфинальном матче против России 11:52
В научной роте разработали новую систему управления подразделениями 11:43
В Сочи на тушение лесного пожара направили вертолет 11:33
В Подмосковье собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика 11:32
В 2020 году москвичи завоевали 17 медалей на международных олимпиадах 11:29
В Нью-Йорке число заразившихся COVID-19 превысило 1 млн человек 11:28
Сергей Жигунов выписался из ялтинского госпиталя 11:23
В Москве произошла массовая драка со стрельбой 11:18
Оперштаб: Еще 6114 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:16
Участники "Активного гражданина" могут потратить баллы на благотворительность 11:08
Таманская дивизия получит новые противотанковые комплексы 11:00
В ДТП с автобусом под Иваново погиб один пассажир 10:53
Эстония снова вспомнила о недействующем Тартуском договоре 10:46
Тренер рассказала, как сохранить фигуру в новогодние праздники 10:45
В Раде предрекли тяжелые последствия отказа от российской вакцины 10:39
Более 200 учений проведут ракетные войска стратегического назначения 10:18
При пожаре в Красноярском крае погибли три человека 10:16
Владимир Жидкин: В Троицке началась реконструкция улично-дорожной сети 09:43
Федерация лыжных гонок РФ оспорила наказание Червоткина на "Тур де Ски" 09:18
Курс биткоина обновил исторический максимум 09:10
На Камчатке восемь человек оказались запертыми в горящем здании 08:55
В Волжском СК проверит взрыв и гибель двух человек в гаражном боксе 08:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
03.01.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 24 150 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в 84 регионах России подтверждено 24 150 случаев случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией. Среди них 10,8% случаев - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3851
  • 2 Санкт-Петербург 3738
  • 3 Московская область 1539
  • 4 Нижегородская область 483
  • 5 Свердловская область 404
  • 6 Ростовская область 391
  • 7 Воронежская область 389
  • 8 Республика Карелия 342
  • 9 Хабаровский край 333
  • 10 Вологодская область 320
  • 11 Пермский край 320
  • 12 Красноярский край 320
  • 13 Самарская область 301
  • 14 Челябинская область 298
  • 15 Ульяновская область 273
  • 16 Иркутская область 270
  • 17 Саратовская область 267
  • 18 Волгоградская область 262
  • 19 Омская область 258
  • 20 Республика Коми 253
  • 21 Мурманская область 251
  • 22 Ставропольский край 243
  • 23 Забайкальский край 241
  • 24 Кировская область 237
  • 25 Приморский край 230
  • 26 Архангельская область 229
  • 27 Тверская область 229
  • 28 Ханты-Мансийский автономный округ 224
  • 29 Удмуртская Республика 220
  • 30 Ленинградская область 220
  • 31 Республика Крым 220
  • 32 Калининградская область 216
  • 33 Новгородская область 208
  • 34 Алтайский край 208
  • 35 Псковская область 205
  • 36 Пензенская область 204
  • 37 Брянская область 202
  • 38 Тульская область 200
  • 39 Ивановская область 188
  • 40 Ярославская область 187
  • 41 Белгородская область 185
  • 42 Краснодарский край 184
  • 43 Оренбургская область 181
  • 44 Республика Бурятия 180
  • 45 Астраханская область 176
  • 46 Владимирская область 175
  • 47 Орловская область 174
  • 48 Курская область 169
  • 49 Республика Башкортостан 169
  • 50 Калужская область 164
  • 51 Ямало-Ненецкий автономный округ 162
  • 52 Липецкая область 162
  • 53 Тамбовская область 160
  • 54 Томская область 159
  • 55 Смоленская область 158
  • 56 Республика Дагестан 158
  • 57 Республика Саха (Якутия) 156
  • 58 Тюменская область 156
  • 59 Новосибирская область 150
  • 60 Сахалинская область 145
  • 61 Кемеровская область 136
  • 62 Рязанская область 134
  • 63 Амурская область 133
  • 64 Курганская область 108
  • 65 Чеченская Республика 108
  • 66 Республика Чувашия 105
  • 67 Кабардино-Балкарская Республика 100
  • 68 Республика Хакасия 98
  • 69 Карачаево-Черкесская Республика 88
  • 70 Республика Мордовия 88
  • 71 Республика Калмыкия 86
  • 72 Республика Татарстан 86
  • 73 Севастополь 85
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 85
  • 75 Республика Адыгея 77
  • 76 Камчатский край 75
  • 77 Костромская область 75
  • 78 Республика Ингушетия 56
  • 79 Республика Марий Эл 51
  • 80 Магаданская область 36
  • 81 Республика Тыва 20
  • 82 Еврейская автономная область 16
  • 83 Республика Алтай 6
  • 84 Ненецкий автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 236 787 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Алтай, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,1%
  • 3. Еврейская автономная область 0,4%
За последние сутки подтверждено 504 смерти:
  • Санкт-Петербург 80
  • Москва 77
  • Ростовская область 25
  • Московская область 20
  • Красноярский край 20
  • Свердловская область 18
  • Краснодарский край 16
  • Нижегородская область 15
  • Иркутская область 13
  • Самарская область 12
  • Республика Чувашия 10
  • Пермский край 10
  • Алтайский край 9
  • Тульская область 8
  • Ставропольский край 8
  • Новосибирская область 8
  • Омская область 8
  • Воронежская область 7
  • Республика Крым 7
  • Ивановская область 6
  • Ярославская область 6
  • Калужская область 5
  • Липецкая область 5
  • Вологодская область 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Курганская область 5
  • Республика Хакасия 5
  • Курская область 4
  • Мурманская область 4
  • Астраханская область 4
  • Волгоградская область 4
  • Республика Татарстан 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Челябинская область 4
  • Владимирская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Коми 3
  • Архангельская область 3
  • Республика Дагестан 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Оренбургская область 3
  • Пензенская область 3
  • Саратовская область 3
  • Кемеровская область 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Приморский край 3
  • Белгородская область 2
  • Орловская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Севастополь 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Кировская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Бурятия 2
  • Костромская область 1
  • Смоленская область 1
  • Калининградская область 1
  • Псковская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1

За весь период по России умерло 58 506 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 847 человек:
  • Москва 6114
  • Московская область 1423
  • Санкт-Петербург 906
  • Нижегородская область 478
  • Красноярский край 466
  • Республика Карелия 422
  • Свердловская область 407
  • Ростовская область 396
  • Архангельская область 358
  • Вологодская область 342
  • Хабаровский край 340
  • Забайкальский край 307
  • Республика Коми 289
  • Кировская область 238
  • Самарская область 232
  • Алтайский край 223
  • Волгоградская область 217
  • Удмуртская Республика 212
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 201
  • Ставропольский край 191
  • Омская область 189
  • Чеченская Республика 186
  • Ульяновская область 184
  • Тульская область 182
  • Калининградская область 180
  • Псковская область 178
  • Приморский край 177
  • Томская область 176
  • Ханты-Мансийский автономный округ 174
  • Иркутская область 171
  • Оренбургская область 169
  • Республика Саха (Якутия) 153
  • Ярославская область 151
  • Новосибирская область 151
  • Республика Дагестан 150
  • Саратовская область 147
  • Кемеровская область 145
  • Пензенская область 138
  • Тюменская область 138
  • Мурманская область 136
  • Ленинградская область 134
  • Республика Бурятия 121
  • Республика Крым 115
  • Краснодарский край 114
  • Республика Хакасия 106
  • Тверская область 104
  • Сахалинская область 102
  • Рязанская область 98
  • Калужская область 93
  • Республика Чувашия 92
  • Республика Ингушетия 88
  • Амурская область 88
  • Астраханская область 87
  • Белгородская область 85
  • Воронежская область 85
  • Карачаево-Черкесская Республика 84
  • Владимирская область 83
  • Республика Северная Осетия - Алания 81
  • Новгородская область 79
  • Курская область 78
  • Пермский край 78
  • Курганская область 78
  • Орловская область 77
  • Республика Адыгея 77
  • Севастополь 74
  • Республика Мордовия 71
  • Камчатский край 46
  • Еврейская автономная область 45
  • Костромская область 37
  • Республика Калмыкия 37
  • Тамбовская область 34
  • Липецкая область 30
  • Ивановская область 27
  • Республика Марий Эл 27
  • Челябинская область 25
  • Республика Башкортостан 23
  • Республика Алтай 21
  • Республика Татарстан 19
  • Республика Тыва 17
  • Брянская область 15
  • Смоленская область 15
  • Магаданская область 12
  • Ненецкий автономный округ 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 618 882.

В регионах Общество Здоровье ЮФО ЦФО УрФО СФО СКФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В ВОЗ оценили действия российских медиков в пандемию как образцовые
В бундестаге назвали "самоубийством" отказ от "Северного потока-2"
Обнаруживший Эболу ученый предупредил о новых опасностях
В Раде предрекли тяжелые последствия отказа от российской вакцины
Курс биткоина обновил исторический максимум
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года