Белый дом анонсировал выступление Трампа

Действующий президент США Дональд Трамп выступит с речью в штате Джорджия. Обращение состоится в понедельник, четвертого января, сообщили в Белом доме.

"В этот день у главы государства будет насыщенный рабочий день, ожидается много встреч и звонков. А вечером он отправится на митинг в город Долтон", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Формальным поводом для поездки Трампа в штат Джорджия является поддержка кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в Сенат пятого января.