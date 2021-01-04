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Рубрика: В мире

Белый дом анонсировал выступление Трампа

Фото: AP Photo / Patrick Semansky Фото: AP Photo / Patrick Semansky
Фото: AP Photo / Patrick Semansky

Действующий президент США Дональд Трамп выступит с речью в штате Джорджия. Обращение состоится в понедельник, четвертого января, сообщили в Белом доме.

СМИ: Трамп призывал госсекретаря Джорджии пересчитать голоса

"В этот день у главы государства будет насыщенный рабочий день, ожидается много встреч и звонков. А вечером он отправится на митинг в город Долтон", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Формальным поводом для поездки Трампа в штат Джорджия является поддержка кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в Сенат пятого января.

В мире В мире США Дональд Трамп

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