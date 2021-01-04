Boeing поставил двухсотый самолет B-777 в грузовом варианте

Компания Boeing первой в мире начала поставки самолетов в 2021 году. Американский авиастроитель передал сразу три грузовых самолета авиакомпании Qatar Airways Cargo. В том числе двухсотый реализованный B-777 в грузовом варианте.

Авиакомпания считает, что спрос на дополнительные провозные мощности будет обеспечен, особенно в условиях набирающей обороты кампании по транспортировке вакцин от COVID-19, и остающегося высоким спроса на грузоперевозки на фоне резкого сокращения предложения по транспортировке грузов в багажных отсеках пассажирских авиалайнеров.

На грузовые гражданские самолеты, произведенные американской компанией, приходится порядка 90% всей мировой провозной емкости, предоставляемой воздушными судами этой категории (включая новые серийные и конвертированные грузовые суда), - отмечает Деловой авиационный портал ATO.ru.