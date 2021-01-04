Европу накрыло морозами и снегопадами

Начало 2021 года в Европе было отмечено мощными снегопадами. На северо-востоке Италии - в Южном Тироле - они провоцировали сход лавины, которая унесла жизни двух человек.

Как пишет La Stampa, ими оказались 65-летний экс-президент банка Raiffeisen Михаэль Грюнер и его супруга. Несмотря на предупреждения об угрозе, они отправились кататься на лыжах и попали под лавину.

В соседней Австрии - в Восточном Тироле - здание рухнуло под весом выпавшего снега. К счастью, обошлось без жертв, там располагался лишь склад. В то же время из-за снегопада была закрыта одна из основных дорог, ведущая в Зальцбург.

В Испании из-за непогоды повышенный уровень опасности объявлен в 14 из 17 регионов. Ряд дорог, особенно в горах, был перекрыт. А в Мадриде Гражданской гвардии даже пришлось развозить по домам людей, несколько часов ожидавших на морозе автобус.

Во Франции метеорологи выдали предупреждение из-за обледеневших дорог.

Серьезные проблемы доставила погода и по другую сторону Атлантики. В Канаде после снегопада без электричества остались около 17 тысяч домохозяйств.