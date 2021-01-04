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Рубрика: В мире

Южная Корея направила эсминец для спасения задержанного Ираном танкера

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

ВМС Ирана захватили следовавший в ОАЭ южнокорейский танкер и отконвоировали его в порт. Танкер обвиняют в загрязнении моря нефтью и нанесении ущерба окружающей среде.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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В компании, которой принадлежит судно, категорически отрицают факт загрязнения. Правительство Кореи потребовало освободить танкер и направило в район эсминец.

Если обобщать сообщения западных и ближневосточных информагентств, то нефтяной танкер Hankuk Chemi, принадлежащих южнокорейской компании DM Shipping Co., 3 января вышел из порта Саудовской Аравии Эль-Джубайл с грузом метанола и других химических веществ. Судно направлялось в порт ОАЭ Эль-Фуджайра. Однако 4 января во время следования танкера через Ормузский пролив к нему подошли корабли ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и задержали судно, а затем отконвоировали в иранский порт Бендер-Аббас. В момент задержания на Hankuk Chemi, которое шло под флагом Республики Корея (РК), находилось 20 членов экипажа, включая пятерых южнокорейцев, 11 бирманцев, двух индонезийцев и двух вьетнамцев.

Позже было сообщено, что танкер был задержан из-за подозрений в загрязнении вод пролива нефтью и нанесении окружающей среде большого ущерба.

Южнокорейское информагентство "Ёнхап" связалось с компанией DM Shipping Co., где предоставили дополнительные подробности инцидента. По версии корейцев, судно находилось в международных водах. Капитан судна сообщил в компанию, что к ним на борт поднимаются иранские военные. Последние в ультимативной форме потребовали проследовать за ними в иранский порт для проведения проверки и при этом проигнорировали вопросы капитана о причине задержания и необходимости смены маршрута.

После этого капитан привел в действие систему оповещения о пиратском нападении. Хотя аудиосвязь прекратилась, но благодаря системе оповещения о нападении еще некоторое время в офис компании-владельца судна поступал видеосигнал с камер наблюдения, установленных на танкере. Это позволило отслеживать движение судна вплоть до прибытия в иранский порт.

В DM Shipping Co. при этом категорически опровергли обвинения в заражении вод пролива нефтью. В компании отметили, что три месяца назад на судне была проведена соответствующая проверка и никаких неполадок выявлено не было. "В этом районе много судов. Если бы было загрязнение, то об этом бы уже сообщили с других судов, но такой информации не поступало", - подчеркнул сотрудник DM Shipping Co.В компании выразили уверенность, что уже через сутки танкер будет отпущен и он продолжит следовать в порт Эль-Фуджайра, куда и направлялся первоначально.

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Позже правительство Республики Корея озвучило свою позицию, заявив, что они требуют от Ирана освободить судно, а к месту инцидента срочно направлен эсминец ВМС РК "Чхвеён" (водоизмещение 4400 тонн), на борту которого находятся подразделение спецназа. Корабль и спецназовцы, объединенные в южнокорейское "подразделение Чхонхэ", находятся в регионе для обеспечения безопасности судоходства и защиты от пиратов.

Южнокорейские СМИ пытаются понять, что стало причиной инцидента. Многие вспомнили, что ровно год назад в результате удара с беспилотника США в Ираке был убит командующий силами спецназа Ирана генерал Касем Сулеймани, который имел большое влияние. После этого отношения США и Ирана еще больше осложнились, военные КСИР пообещали отомстить за смерть военачальника. В этой связи в настоящий момент в регионе достаточно напряженная обстановка.

Другие эксперты утверждают, что на южнокорейских счетах заморожены несколько миллиардов долларов, которые принадлежат Ирану

В мире Восточная Азия Южная Корея

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