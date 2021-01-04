Медики уголовно-исполнительной системы получат коронавирусные выплаты

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому медработники и водители скорой помощи, а также иные сотрудники уголовно-исполнительной системы получат стимулирующие выплаты за помощь пациентам с коронавирусом.

Выплата будет ежемесячной - за выполнение в июле-октябре 2020 года особо важных работ (за особые условия труда), то есть участие в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусом.

Выплаты врачам составят 50 тысяч рублей в месяц, среднему, младшему медперсоналу и водителям скорой помощи - по 25 тысяч рублей в месяц. Врачи, оказываеющие специализированную медпомощь в стационарах, получат 80 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал - 50 тысяч рублей, младший медперсонал - 25 тысяч рублей.