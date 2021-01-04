Новак: Программа ускоренной газификации регионов РФ почти готова

Новая концепция и программа ускоренной газификации регионов уже почти готова и должна быть утверждена правительством в начале 2021 года. Об этом заявил в интервью РБК-ТВ вице-премьер России Александр Новак.

"Разработан план газификации, который сейчас проходит согласование. В начале 2021 года он будет утвержден. У нас и так достаточно большой уровень газификации, по итогам прошлого года - 71,4% от числа населенных пунктов в стране, но есть возможность увеличить этот показатель", - сказал Новак.

По его словам, на следующую пятилетку "Газпром" уже подписал 67 программ газификации с регионами России и готов выделить для этого 526 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущие годы.

"В новой концепции предусматривается создание в каждом регионе Единого оператора газификации, который будет отвечать за строительство межпоселковых и внутрепоселковых газопроводов. Также упростится процедура подключения к газу через структуру единого окна, и уменьшатся сроки подключения до 180-150 дней. Сейчас срок подключения 200-270 дней", - сказал Новак.